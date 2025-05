Com caixa recorde, Buffett brinca sobre sucessão e futuro dos investimentos da Berkshire Hathaway

Aos 94 anos o oráculo de Omaha, Warren Buffett, não deixa de brincar sobre a sucessão da liderança da Berkshire Hathaway, holding que o megainvestidor comanda há cerca de seis décadas.

Em 2021, ele deu a pista de que o escolhido para sucedê-lo era o canadense Greg Abel, à frente do negócio de energia da Berkshire, mas o tema ganhou destaque na edição de 2025 da tradicional conferência anual de acionistas, que acontece neste sábado, 3, em Omaha, em Nebraska (EUA). O mega investidor foi recebido sob muitos aplausos e gritos no CHI Health Center, que comporta 40.000 pessoas.

Ao ser questionado sobre a sucessão e também sobre a liquidez da Berkshire, cujo caixa bateu recorde no primeiro trimestre deste ano, Buffett não deixou de fazer uma piada sobre sua própria decisão de manter o caixa da empresa intacto até que Abel tenha a oportunidade de realizar grandes movimentos estratégicos.

"Eu não faria nada tão nobre como reter investimentos só para que Greg pudesse parecer bem depois," brincou Buffett, provocando risos na plateia e destacando, ao mesmo tempo, o quão importante é garantir que o momento certo para a alocação de capital seja tomado com calma e precisão.

A piada também reforçou a continuidade do plano de sucessão da gigante de investimentos, com Abel sendo preparado para assumir a liderança.

O caixa recorde da Berkshire Hathaway tem gerado especulações sobre o que Buffett e sua equipe farão com esses recursos nos próximos anos. O próprio Buffett reconheceu que, por mais que as oportunidades de investimento surjam com o tempo, elas não costumam aparecer de forma "ordenada".

"É muito improvável que aconteça amanhã," disse Buffett, se referindo à alocação do caixa. "Não é improvável que aconteça em cinco anos." Além de ter o controle de diversas companhias de energia, indústria e varejo, a A Berkshire mantém participações na Coca-Cola, a Apple e a American Express.

Ao longo de sua trajetória, Buffett se destacou pela paciência e pela habilidade em identificar bons investimentos no momento certo, o que ele mesmo define como algo "tipo a morte", referindo-se à probabilidade de encontrar boas oportunidades de compra.

"As probabilidades aumentam conforme o tempo passa," afirmou o investidor, ilustrando sua visão de que a paciência no mercado é, muitas vezes, recompensada.

Esse foco em um horizonte de longo prazo também se reflete na maneira como a Berkshire Hathaway tem conduzido sua sucessão. Desde que nomeou Greg Abel como futuro CEO, Buffett tem deixado claro que não está apressado em realizar a transição. A liderança de Abel, com mais de 20 anos de experiência na empresa, será marcada por decisões estratégicas que irão moldar o futuro da Berkshire.

Mesmo com um caixa robusto e a pressão para investir, a postura conservadora de Buffett se mantém. "A única questão que é muito, muito, muito oportunística, concentrada o suficiente, preferiríamos ter condições que se desenvolvessem onde entraríamos em algo assim com muito dinheiro, não querendo estar totalmente investido o tempo todo," explicou Buffett.