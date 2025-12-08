Warner diz que vai analisar proposta da Paramount em até 10 dias úteis

O conselho do estúdio informou que vai analisar a proposta, mas mantém, por enquanto, sua recomendação favorável ao acordo já firmado com a Netflix. A Warner deve divulgar uma posição oficial sobre a oferta da Paramount em até 10 dias úteis e orientou os acionistas a não tomarem qualquer atitude por enquanto.

A Warner disse ainda que consultores financeiros e jurídicos já foram acionados para avaliar a proposta. Se optar pela oferta da Paramount, a Warner Bros deverá pagar à Netflix uma multa rescisória de US$ 2,8 bilhões.

A investida da Paramount

A Paramount propôs US$ 30 por ação, toda em dinheiro, totalizando US$ 108,4 bilhões, valor que supera em US$ 18 bilhões a oferta da Netflix. Segundo o estúdio, a combinação entre Paramount e Warner criaria uma Hollywood mais forte, beneficiando acionistas, consumidores e a comunidade criativa.

David Ellison, presidente e CEO da Paramount, afirmou que os acionistas da Warner merecem avaliar sua oferta em dinheiro, superior à da Netflix, por toda a empresa. "Nossa proposta pública mantém os mesmos termos apresentados ao Conselho da WBD, oferecendo maior valor e um caminho mais seguro e rápido para a conclusão do negócio. Estamos levando a oferta diretamente aos acionistas para que possam agir em seu próprio benefício e maximizar o valor de suas ações", disse Ellison.

Caso o acordo não seja aprovado, a Netflix se comprometeu a pagar uma multa rescisória de US$ 5,8 bilhões. Parlamentares e sindicatos de Hollywood criticaram o acordo, preocupados com cortes de pessoal e aumento de preços para consumidores.

O pano de fundo financeiro

O interesse pelas ofertas acontece em um momento de forte deterioração financeira da Warner. Desde a fusão entre WarnerMedia e Discovery, em 2022, a companhia perdeu quase 60% do valor de mercado e viu seu negócio de televisão linear minguar com o avanço do streaming. Em 2024, registrou um prejuízo contábil de US$ 9,1 bilhões e sofreu novo baque ao perder os direitos de transmissão da NBA em 2025.

O cenário se agravou com queda de receitas no primeiro semestre de 2025 e rebaixamento da nota de crédito pela S&P para grau especulativo, com perspectivas de continuidade na queda de publicidade e TV paga até 2026.

Mesmo nesse ambiente desfavorável, a WBD havia recusado propostas anteriores da Paramount, incluindo uma oferta estimada em US$ 75 bilhões que previa a transferência de dívida. Na semana passada, aceitou a oferta da Netflix de US$ 72 bilhões, mas a nova ofensiva da Paramount mostra que a disputa pelos ativos da Warner, que incluem HBO e DC Comics, ainda está longe do fim.