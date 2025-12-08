Virada brusca da Bolsa é a primeira amostra da volatilidade de 2026

A virada brusca registrada nos mercados na sexta-feira, 5, acendeu um alerta sobre o que pode ser o comportamento dos ativos brasileiros em 2026, em pleno ano eleitoral.

Após flertar com o patamar inédito dos 165 mil pontos pela manhã, o Ibovespa virou para forte queda no início da tarde de sexta, despencando 4,31% e encerrando a semana aos 157.369 pontos — o pior pregão desde 2021 e a maior perda do ano. O dólar também reagiu imediatamente, subindo 2,31% e voltando a superar os R$ 5,43.

E o gatilho por trás dessa virada foi político, a confirmação da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

O anúncio contrariou a expectativa majoritária dos agentes financeiros de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoiaria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), consolidando uma coalizão da direita.

Com a pré-candidatura de Flávio, a leitura predominante entre investidores é que a entrada do primogênito de Bolsonaro fragmenta o campo conservador, reduz a probabilidade de um nome moderado avançar e fortalece a chance de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para Felipe Sant'Anna, especialista da Axia Investing, a reação intensa da última sessão foi “a primeira amostra de volatilidade de 2026”.

O movimento também foi amplificado pelos ganhos recentes do Ibovespa, que passou a semana renovando máximas históricas e se aproximou dos 165 mil pontos. "Em anos eleitorais, a volatilidade aumenta — e hoje não foi diferente", afirmou Betina Roxo, estrategista-chefe da Apex.

"A leitura predominante foi a de que a fragmentação da direita reduz a probabilidade de um nome mais moderado ganhar tração, adicionando incerteza ao ambiente político. E, nesse contexto, qualquer ruído pesa ainda mais sobre a questão fiscal, que já é o principal ponto de atenção do mercado", acrescentou.

Outros analistas reforçam esse diagnóstico. Flávio Conde, da Levante Investimentos, avalia que a escolha de Flávio Bolsonaro reduz a competitividade da direita por dividir votos e afastar eleitores indecisos. "As pesquisas indicam que boa parte do eleitorado quer alguém que não tenha o sobrenome Bolsonaro, que perdeu força e se tornou um 'tirador’ de votos'", disse.

Bancos registraram as maiores perdas

A reação negativa se espalhou por praticamente todo o Ibovespa. Das 82 ações que compõem a principal referência acionária do Brasil, 77 caíram. Apenas os papéis de Weg (WEGE3), Klabin (KLBN11), Suzano (SUZB3) e Braskem (BRKM5) registraram ganhos.

Do lado das perdas, o setor bancário foi que mostrou maior sensibilidade ao cenário do dia, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta. O Itaú (ITUB4) liderou as quedas do dia ao perder R$ 19,1 bilhões. A instituição financeira foi seguida de perto pela Petrobras (PETR3 e PETR4), que recuou R$ 17,7 bilhões.

Somando todas as companhias listadas, a B3 encolheu R$ 182,7 bilhões em um único dia, um retrato da sensibilidade do investidor brasileiro ao risco político.

Reservadamente à EXAME, gestores apontaram que mesmo a presença de nomes considerados fortes e moderados para oposição com Lula, como Tarcísio e os também governadores Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Jr. ou Eduardo Leite, deixa de garantir um "caminho natural" para o segundo turno quando um Bolsonaro entra na disputa.

A menos de um ano para a eleição, isso mexe na probabilidade eleitoral e, por consequência, nos preços dos ativos.