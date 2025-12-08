Investidor poderá ver quanto recebeu de dividendo em app da B3

Tudo em um só lugar. A B3 lançou, nesta segunda-feira, 9, um aplicativo que reúne informações do mercado de capitais. Desde saber quanto o usuário ganhou de dividendo, até entender, em porcentagem, a participação em uma determinada ação somando todas as corretoras: o app promete simplificar a vida do investidor.

O mercado tem muito potencial, é o que afirmam executivos da B3. Há mais de 100 milhões (+18% na comparação do terceiro trimestre de 2024 com o mesmo período de 2025) de investidores em renda fixa, com custódia de 2,8 trilhões (+23%). Em renda variável, são 5,4 (+3%) milhões de pessoas, com custódia de 601 bilhões (+5%).

Atualmente, há a Área do Investidor na B3 onde já é possível encontrar diversas funcionalidades. Mas, ao ver a demanda dos investidores por um lugar que reúna informações além disso, a bolsa de valores criou uma tecnologia capaz de consolidar tudo na palma da mão.

“Temos aqui na B3 uma vontade cada vez maior de fazer com que os acionistas sejam mais ativos, o que já acontece em mercados desenvolvidos. A ideia é democratizar”, diz Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Cliente e Pessoa Física da B3.

“Fomos a campo ouvir investidores para entender a dor deles e chegamos à conclusão que existia um potencial de complementar as jornadas digitais existentes do mercado financeiro”, complementa Vinicius Brancher, superintendente de Negócios Pessoa Física da B3.

A área de gestão de carteira permite, por exemplo, visualizar, de maneira unificada, suas posições em renda fixa e variável, com gráficos que mostram a distribuição por produto, classe e instituição.

“Tem muitos clientes que deixam determinada posição num banco em decorrência da relação de tempo com ele, outra posição na corretora em função de melhores produtos. Então no app ele consegue consolidar e ter essa visão de uma maneira mais ampla”, diz Brancher.

A evolução patrimonial, por sua vez, exibe o avanço do patrimônio em reais e em porcentagem, com interação que revela a variação exata ao selecionar cada período.

O módulo de extrato de dividendos reúne todos os dados de renda passiva, incluindo proventos recebidos nos últimos 90 dias e valores provisionados para os próximos 12 meses. Em notícias e eventos, o usuário acessa as matérias do portal da B3 e acompanha um calendário que destaca compromissos relevantes conforme seu perfil.

Mas a ideia é complementar as atividades que as corretoras e os bancos realizam, portanto, não há a possibilidade de compra e venda de ações.

Como acessar o app

Para acessar a ferramenta, o investidor deve baixar o aplicativo em seu celular e utilizar login e senha da Área do Investidor. Caso não esteja cadastrado na Área do Investidor B3, ele receberá automaticamente um e-mail para o endereço cadastrado em seu banco ou corretora, com instruções para criação de senha.

Toda a experiência de usabilidade do app será personalizada a partir da classificação do usuário em perfis de investidor.

A B3 mapeou quatro perfis: iniciante, em formação, estratégico ou especialista. Este mapeamento será feito no formato de quiz, no momento do cadastro. Para cada perfil, haverá uma experiência de navegabilidade que corresponda ao seu momento como investidor com notícias personalizadas sobre o mundo dos investimentos.