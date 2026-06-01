Veja quais empresas da bolsa vão pagar dividendos em junho

Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Petrobras lideram o calendário de pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) neste mês de junho. Os proventos começam a ser distribuídos já nesta segunda-feira, 1°, com desembolsos do Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC3 e BBDC4), que creditam JCP aos acionistas no primeiro dia útil do mês.

O calendário segue ao longo do mês com pagamentos de empresas de diferentes setores e tem entre os destaques a Petrobras (PETR3 e PETR4), que distribui R$ 0,3263 por ação em JCP no dia 22, e o Banco do Brasil (BBAS3), que realiza dois pagamentos de JCP em 11 de junho.

No caso do Bradesco, os valores dos JCP foram revisados no início do ano após a entrada em vigor da Lei Complementar 224/25, que alterou a tributação sobre os proventos. Com a nova alíquota de 17,5%, o valor bruto por ação ordinária passou para R$ 0,017249826, enquanto o valor por ação preferencial foi ajustado para R$ 0,018974809.

Além dos bancos e da Petrobras, o calendário de junho inclui pagamentos de companhias como Allos, Gerdau, Grendene, EcoRodovias, Assaí, Copasa, TIM, Multiplan, Copel e Celesc.

Entenda os pagamentos de dividendos e JCP

Para receber os proventos, os investidores devem observar a chamada data com, ou data de corte. Apenas quem detinha as ações até as datas estabelecidas por cada companhia terá direito aos pagamentos.

Empresas listadas na B3 são obrigadas a distribuir proventos aos acionistas a cada exercício social, conforme previsto na Lei nº 6.404, de 1976. Os JCP estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda retido na fonte, enquanto os dividendos são tributados em 10% quando ultrapassam o total de R$ 50 mil mensais.