Bradesco atualiza valor de JCP com mudança no IR: veja como fica

O Bradesco (BBDC3; BBDC4) revisou os valores dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) após a entrada em vigor da Lei Complementar 224/25, que altera a alíquota do Imposto de Renda sobre os proventos.

Com a nova tributação de 17,5%, o valor bruto por ação ordinária passa a ser de R$ 0,017249826, e por ação preferencial, R$ 0,018974809. Após o desconto do imposto, os valores líquidos ficam em R$ 0,014231106 para ações ordinárias e R$ 0,015654217 para ações preferenciais.

Empresas imunes ou isentas da retenção seguem com direito ao valor bruto integral.

O banco informou que o calendário de pagamentos dos JCP segue inalterado. Os créditos serão realizados diretamente nas contas dos acionistas com dados atualizados ou por meio das corretoras na B3.

Confira abaixo o cronograma de pagamentos para 2026: