Bradesco atualiza valor de JCP com mudança no IR: veja como fica

Bradesco: Banco revisou os valores dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) após a entrada em vigor da Lei Complementar 224/25 (Eduardo Frazão/Exame)
Repórter de Mercados
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 08h28.
O Bradesco (BBDC3; BBDC4) revisou os valores dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) após a entrada em vigor da Lei Complementar 224/25, que altera a alíquota do Imposto de Renda sobre os proventos.
Com a nova tributação de 17,5%, o valor bruto por ação ordinária passa a ser de R$ 0,017249826, e por ação preferencial, R$ 0,018974809. Após o desconto do imposto, os valores líquidos ficam em R$ 0,014231106 para ações ordinárias e R$ 0,015654217 para ações preferenciais.
Empresas imunes ou isentas da retenção seguem com direito ao valor bruto integral.
O banco informou que o calendário de pagamentos dos JCP segue inalterado. Os créditos serão realizados diretamente nas contas dos acionistas com dados atualizados ou por meio das corretoras na B3.
Confira abaixo o cronograma de pagamentos para 2026:
|Mês
|Data de declaração/data-base
|Data 'ex-direito'
|Data de pagamento
|Janeiro
|02/01/2026
|05/01/2026
|02/02/2026
|Fevereiro
|02/02/2026
|03/02/2026
|02/03/2026
|Março
|02/03/2026
|03/03/2026
|01/04/2026
|Abril
|01/04/2026
|02/04/2026
|04/05/2026
|Maio
|04/05/2026
|05/05/2026
|01/06/2026
|Junho
|01/06/2026
|02/06/2026
|01/07/2026
|Julho
|01/07/2026
|02/07/2026
|03/08/2026
|Agosto
|03/08/2026
|04/08/2026
|01/09/2026
|Setembro
|01/09/2026
|02/09/2026
|01/10/2026
|Outubro
|01/10/2026
|02/10/2026
|03/11/2026
|Novembro
|03/11/2026
|04/11/2026
|01/12/2026
|Dezembro
|01/12/2026
|02/12/2026
|04/01/2027