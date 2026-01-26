Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Bradesco atualiza valor de JCP com mudança no IR: veja como fica

Nova regra reduz valor líquido por ação ordinária e preferencial

Bradesco: Banco revisou os valores dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) após a entrada em vigor da Lei Complementar 224/25 (Eduardo Frazão/Exame)

Bradesco: Banco revisou os valores dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) após a entrada em vigor da Lei Complementar 224/25 (Eduardo Frazão/Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 08h28.

O Bradesco (BBDC3; BBDC4) revisou os valores dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) após a entrada em vigor da Lei Complementar 224/25, que altera a alíquota do Imposto de Renda sobre os proventos.

Com a nova tributação de 17,5%, o valor bruto por ação ordinária passa a ser de R$ 0,017249826, e por ação preferencial, R$ 0,018974809. Após o desconto do imposto, os valores líquidos ficam em R$ 0,014231106 para ações ordinárias e R$ 0,015654217 para ações preferenciais.

Empresas imunes ou isentas da retenção seguem com direito ao valor bruto integral.

O banco informou que o calendário de pagamentos dos JCP segue inalterado. Os créditos serão realizados diretamente nas contas dos acionistas com dados atualizados ou por meio das corretoras na B3.

Confira abaixo o cronograma de pagamentos para 2026:

MêsData de declaração/data-baseData 'ex-direito'Data de pagamento
Janeiro02/01/202605/01/202602/02/2026
Fevereiro02/02/202603/02/202602/03/2026
Março02/03/202603/03/202601/04/2026
Abril01/04/202602/04/202604/05/2026
Maio04/05/202605/05/202601/06/2026
Junho01/06/202602/06/202601/07/2026
Julho01/07/202602/07/202603/08/2026
Agosto03/08/202604/08/202601/09/2026
Setembro01/09/202602/09/202601/10/2026
Outubro01/10/202602/10/202603/11/2026
Novembro03/11/202604/11/202601/12/2026
Dezembro01/12/202602/12/202604/01/2027
Acompanhe tudo sobre:BradescoDividendosImposto de Renda 2026

Mais de Invest

Gafisa (GFSA3) troca comando e nomeia novo CEO

Por que o ouro sobe tanto em 2026?

Rali nas bolsas continua — por quanto tempo?

Gringos compram Brasil esperando corte de juros — e se a Selic não cair?

Mais na Exame

Mercados

Gafisa (GFSA3) troca comando e nomeia novo CEO

Inteligência Artificial

A empresa que é a "aposta rara" do Japão no boom da IA

Tecnologia

Blue Origin cria rede de satélites TeraWave para competir com a Starlink

Pop

BBB 26: por que Babu indicou Matheus ao Paredão?