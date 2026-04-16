Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Acionistas da Petrobras aprovam orçamento de R$ 114 bi para 2026, diz jornal

Proposta de investimentos para o próximo ano foi aprovada com ampla maioria, e acionistas também deram aval às demonstrações financeiras da estatal referentes a 2025

Petrobras: acionistas da estatal aprovam orçamento de R$ 114 bi para 2026, diz jornal (Petrobras/Divulgação)

Petrobras: acionistas da estatal aprovam orçamento de R$ 114 bi para 2026, diz jornal (Petrobras/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16h45.

Os acionistas da Petrobras aprovaram, em assembleia geral realizada nesta quinta-feira, 16, a proposta de orçamento de capital da companhia para 2026 no valor de R$ 114 bilhões, segundo divulgou o Valor Econômico.

Do total previsto, R$ 83,6 bilhões serão destinados à área de exploração e produção (E&P), enquanto R$ 19,9 bilhões irão para refino, transporte e comercialização. Outros R$ 7,5 bilhões serão direcionados ao segmento de gás e energias de baixo carbono, e R$ 3 bilhões ao segmento corporativo.

A proposta recebeu apoio de 84,56% dos votos, o equivalente a 5.690.175.789 ações ordinárias (ON). Menos de 0,01% dos votos (235,2 mil ações ON) foram contrários, enquanto o restante correspondeu a abstenções.

Contas de 2025 também são aprovadas

Na mesma assembleia, os acionistas aprovaram as demonstrações financeiras da estatal referentes a 2025. O item foi aprovado por 83,75% dos votos, o equivalente a 5.635.266.212 ações ordinárias.

Por outro lado, 0,01% dos acionistas (467,4 mil ações) votaram contra a aprovação das contas, enquanto 16,25% (1.093.190.953 ações) optaram pela abstenção.

Na pauta da assembleia geral, também estão inclusas a pauta a eleição para o conselho de administração, a deliberação sobre os resultados de 2025 e a análise da adoção do sistema de voto múltiplo, conforme solicitado por acionistas.

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasPETR3PETR4

Mais de Invest

Como declarar consórcio no Imposto de Renda 2026?

Banco Central decreta liquidação da cooperativa Creditag por deterioração financeira

Copel aprova pagamento de R$ 706 mi em JCP; veja quem recebe e datas

Como construir uma carteira de investimento à prova de eleições

Mais na Exame

Negócios

O movimento silencioso que está fazendo pequenas marcas faturarem alto com grandes empresas

Future of Money

Bitcoin está perto de ponto que encerra o bear market, diz 21Shares

Brasil

Datafolha: Campos tem 50% e Lyra, 38%, no 1º turno em PE

Minhas Finanças

Como declarar consórcio no Imposto de Renda 2026?