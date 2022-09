Tesla (TSLA34) poderia construir uma refinaria de lítio para baterias no Texas

A fabricante de carros elétricos Tesla (TSLA34) estaria avaliando a possibilidade de construir uma planta para refinar lítio para baterias no Texas.

De acordo com uma carta enviada pela Tesla ao Escritório de Controle do Texas, a planta estaria focada no desenvolvimento de "hidróxido de lítio para bateria", e seria "a primeira do tipo na América do Norte".

Segundo o documento, a empresa processaria “matéria bruta de minério em um estado utilizável para produção de baterias” e enviaria o hidróxido de lítio para várias fábricas de fabricação de baterias da Tesla.

A fabricante de carros elétricos estaria considerando também “outras operações de processamento, refino e fabricação de materiais de bateria e manufatura auxiliar em apoio à linha de produtos sustentáveis ​​da Tesla”.

Tesla (TSLA34) quer iniciar as operações em até dois anos

A construção da nova planta deveria começar no quarto trimestre de 2022 e iniciar as "operações comerciais", no final de 2024.

Para a Tesla, a viabilidade do projeto está sendo avaliada e "apenas atividades de desenvolvimento muito preliminares começaram”, salientando como a única maneira de este projeto ser viável é se o Texas conceder incentivos fiscais.

A empresa estaria avaliado uma série de locais no Texas, "com acesso ao canal de navegação da Costa do Golfo”, e também estaria estudando locais no estado da Louisiana.

“No caso do investimento neste projeto proposto no Texas, a decisão será baseada em uma série de considerações comerciais e financeiras, incluindo a capacidade de obter isenção de impostos sobre a propriedade local”, aparece no documento enviado ao governo do estado americano.

A Tesla já possui uma fábrica de carros elétricos no Texas, perto de Austin, que atingiu um nível produtivo de cerca de mil veículos por semana.

Lítio está se tornando um problema internacional

O CEO da Tesla, Elon Musk, já tinha antecipado em abril que a empresa poderia entrar no setor de refino de lítio pois o custo do metal "chegou a níveis insanos". Segundo o Benchmark Mineral Intelligence, o preço do lítio subiu 120% desde o começo de 2022.

Outro problema que a futura planta da Tesla poderia resolver é a diversificação do fornecimento da produção de lítio e baterias. Isso pois atualmente a China controla mais da metade do processamento e refino de lítio do mundo, enquanto os Estados Unidos apenas 1% do total.

O lítio é um metal fundamental para a produção de baterias para uma série de produtos tecnológicos, de carros elétricos até smartphones.

Considerando a importância estratégica desse minerais e a posição dominante da China, existe uma preocupação no governo americano sobre o risco de escassez futura de lítio e outros materiais. Por isso, os Estados Unidos querem aumentar a própria indústria de refino e mineração.