Starbucks (SBUB34) tem queda de 20,9% no lucro do 2T22 por lockdowns na China

A Starbucks (SBUB34) divulgou na terça-feira, 2, seus resultados do segundo trimestre de 2022.

O lucro líquido da Starbucks chegou em US$ 912,9 milhões entre abril e julho, ante US$ 1,15 bilhão registrado no mesmo período de 2021 e menos do que esperado pelo mercado, de US$ 1,15 bilhão.

A queda de 20,9% na comparação anual, todavia, foi considerada moderada pelos analistas, considerando os efeitos negativos dos lockdowns na China por causa dos novos surtos de coronavírus (covid-19), que pesaram no desempenho da empresa.

Não por acaso, as ações da empresa estão subindo quase 2% nas negociações pós-mercado.

A Starbucks informou que a inflação e os salários mais altos para os funcionários pesaram em suas margens trimestrais.

A receita chegou em US$ 8,15 bilhões no segundo trimestre do ano, superando as previsões do mercado, que esperava um resultado de US$ 8,11 bilhões, e em alta de 8,7% em relação ao mesmo trimestre de 2021, quando tinha sido de US$ 7,49 bilhões.

“Temos uma linha de visão clara sobre o que precisamos fazer para reinventar a empresa, elevar nossas experiências de parceiros e clientes e impulsionar um crescimento acelerado e lucrativo em todo o mundo”, escreveu Howard Schultz, CEO interino da Starbucks no documento de divulgação de resultados.

Segundo o executivo, "os resultados do terceiro trimestre que anunciamos hoje demonstram o progresso inicial que fizemos em apenas quatro meses”.

Mercado americano da Starbucks (SBUB34) cresce, mas exterior cai

A empresa registrou crescimento global de vendas nas mesmas lojas de 3%, impulsionado por um forte desempenho nos Estados Unidos.

No mercado doméstico da Starbucks, as vendas nas mesmas lojas aumentaram 9%, impulsionadas principalmente por tíquetes médios mais altos de pedidos.

Fora dos EUA, as vendas nas mesmas lojas caíram 18%, pressionadas pela queda da demanda na China.

O país, que é o segundo maior mercado da Starbucks, passou dois terços do trimestre sob restrições para conter a propagação da covid-19.

Como resultado, as vendas mesmas lojas da China caíram 44%.

Ainda hoje, a Starbucks está enfrentando fechamentos períodos de curto prazo na China para fazer frente ao lockdown.

No trimestre passado, a Starbucks cancelou suas previsões para o resultado do ano fiscal de 2022, citando a incerteza causada pelos surtos de covid na China. A empresa ainda não divulgou uma nova previsão neste trimestre.

A Starbucks registrou uma abertura líquida de 318 novas lojas em todo o mundo durante o período entre abril e junho, chegando a 34.948 lojas.