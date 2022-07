Squadra Investimentos adquire 5% da Prio (PRIO3)

A Prio (PRIO3), antiga PetroRio, comunicou ao mercado nesta quarta-feira, 27, a aquisição de 5,18% das suas ações por parte da Squadra Investimentos. Ao todo, a porcentagem adquirida pela gestora de investimentos, representam pouco mais de 45 milhões de ações ordinárias da Prio.

Das 45 milhões de ações, a referida participação dos investidores é de 42 milhões, enquanto os outros 3 milhões são referenciados em instrumentos derivativos de liquidação física.

Além disso, a Squadra Investimentos também informou que 13 milhões das ações adquiridas encontram-se doadas em empréstimo. Por fim, a empresa também comunicou que não tem intenções de alterar a composição ou controle administrativo.

Resultados Prio (PRIO3) 1T22

O lucro líquido registrado pela Prio nos três primeiros meses de 2022 foi de US$ 228 milhões, o que reverteu o prejuízo de US$ 7,2 milhões que a empresa registrou no mesmo período do ano passado.

O Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda ajustado) da petrolífera aumentou em 203% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, registrando o valor de US$ 225 milhões.

Nos três primeiros meses do ano, a Prio vendeu aproximadamente 2,8 milhões de barris de petróleo, o que configurou um um recorde de produção média de 35,1 Mboepd.