Spotify lança Creator Milestone Awards para premiar podcasts de sucesso; veja os campeões do Brasil

Pela primeira vez, o Spotify lança nesta quarta-feira, 29, o Creator Milestone Awards, um programa global que reconhece criadores de podcasts que atingem marcos notáveis de streaming na plataforma. A iniciativa estabelece um novo patamar para celebrar conquistas no universo dos podcasts, valorizando a trajetória dinâmica e em constante evolução dos criadores atualmente.

O novo programa do Spotify representa a primeira vez que a plataforma divulga publicamente os números de streaming de seus podcasts.

O Creator Milestone Awards reconhece criadores que atingem os níveis Ouro, Prata ou Bronze, com uma placa comemorativa e destaque em um hub exclusivo. Os dados são avaliados trimestralmente.

Ouro: 500 milhões de streams

Prata: 250 milhões de streams

Bronze: 50 milhões de streams

No Brasil, se destacam o podcast Não Inviabilize, de Déia Freitas, que entrou na categoria Prata. Já NerdCast, Café da Manhã, Café com Deus Pai, Flow, Podpah, Modus Operandi e Primocast foram reconhecidos na categoria Bronze.

Segundo a plataforma, o sucesso demonstra o forte engajamento do público brasileiro, consolidando o país como um dos principais mercados de podcasts.

“Eu estou muito feliz pelo prêmio. Sabe aquele meme ‘nem sei como cheguei até aqui?’ Mas agradeço, estou honrada e vai ser muito legal receber esse prêmio. Eu espero que, neste ano, mais tardar ano que vem, eu consiga a Plaquinha de Ouro!”, comemora Déia Freitas, host do podcast Não Inviabilize

Em nível global, a edição inaugural premiou grandes nomes como Crime Junkie, The Joe Rogan Experience, Dateline NBC, VIEWS with David Dobrik & Jason Nash, Rotten Mango, Stuff You Should Know, Small Town Murder, Gemischtes Hack (Alemanha) e Relatos de la Noche (México).

Em um comunicado, o Spotify afirma que o Creator Milestone Awards reflete o compromisso do Spotify em apoiar criadores, seja celebrando suas conquistas, incentivando novos talentos com o programa RADAR, ampliando formas de monetização ou oferecendo podcasts em vídeo e com streaming contínuo e de alta qualidade.