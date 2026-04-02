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SpaceX protocolou IPO que pode ser o maior da história, diz site

Empresa de Elon Musk pode levantar mais de US$ 50 bilhões e impulsionar mercado de tecnologia e espaço

(Brandon Moser/Central Florida Public Media/Getty Images)

(Brandon Moser/Central Florida Public Media/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 2 de abril de 2026 às 06h49.

A SpaceX, empresa de Elon Musk, apresentou de forma confidencial um pedido de abertura de capital nos Estados Unidos, segundo fontes ouvidas pela Reuters nesta quarta-feira, 1º. A operação pode se tornar a maior oferta inicial pública (IPO) da história.

A companhia pode atingir uma avaliação superior a US$ 1,75 trilhão e levantar mais de US$ 75 bilhões. O movimento ocorre após a fusão com a startup de inteligência artificial xAI, que avaliou a SpaceX em US$ 1 trilhão e a empresa de IA em US$ 250 bilhões.

A SpaceX lidera o setor espacial em número de lançamentos e opera a Starlink, rede de internet via satélite com cerca de 9 milhões de usuários.

A empresa também desenvolve projetos voltados à exploração espacial, incluindo missões à Lua e planos de colonização de Marte, além de iniciativas para criar data centers em órbita.

Se confirmados, os valores colocam a operação em rota direta para superar o recorde histórico da Saudi Aramco, que levantou cerca de US$ 29 bilhões em 2019.

Segundo a Reuters, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup atuam como coordenadores líderes da oferta, que pediram para não serem identificadas porque o processo não é público. Outros 16 bancos aderiram em papéis menores, acrescentaram.

Alguns dos bancos, segundo a Reuters, são:

  • Allen & Co

  • Barclays

  • BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME)

  • Deutsche Bank

  • ING Groep

  • Macquarie

  • Mizuho

  • Needham & Co

  • Raymond James

  • Royal Bank of Canada

  • Societe Generale

  • Banco Santander

  • Stifel

  • UBS

  • Wells Fargo

  • William Blair

Um IPO que deixou de ser hipótese

Durante anos, Musk resistiu à ideia de abrir o capital da SpaceX. O argumento central era a incompatibilidade entre a pressão por resultados trimestrais e projetos de longo prazo, como Starship e colonização de Marte.

Esse posicionamento mudou a partir de 2025. O crescimento da Starlink, a expansão para novos mercados e a necessidade de capital intensivo para infraestrutura — incluindo projetos ligados à inteligência artificial — aceleraram a preparação para o IPO.

O avanço mais recente indica uma mudança da fase de planejamento para a de execução. O protocolo junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), ainda que confidencial, marca o início formal do processo.

O tamanho da ambição

As estimativas de mercado convergem para um valuation entre US$ 1,5 trilhão e US$ 1,75 trilhão.

Em paralelo, os valores de captação variam. Projeções iniciais falavam em mais de US$ 30 bilhões. Cenários mais recentes elevam esse número para algo entre US$ 50 bilhões e mais de US$ 75 bilhões.

A variação reflete incertezas sobre o percentual de ações ofertadas. Uma operação desse porte pode envolver apenas uma pequena fração da empresa, mantendo controle concentrado e maximizando o valor total.

Mais que foguetes: o papel da Starlink

A análise de mercado aponta que o IPO não é apenas sobre lançamentos espaciais. O principal vetor de receita é a Starlink, serviço global de internet via satélite.

Dados indicam que a divisão já representa a maior parte da receita da empresa e pode chegar a cerca de três quartos do total nos próximos anos.

O modelo combina receita recorrente, expansão global e aplicações em múltiplos segmentos, como aviação, setor marítimo e governos. Esse perfil aproxima a operação de uma empresa de telecomunicações com escala global.

Capital para sustentar expansão

O IPO também é visto como instrumento para financiar projetos de alto custo.

Entre os principais destinos do capital estão a expansão da constelação de satélites, o desenvolvimento do Starship e iniciativas ligadas a data centers e inteligência artificial.

A integração com a xAI reforça esse direcionamento. A combinação de infraestrutura espacial e processamento de dados amplia o escopo da empresa para além do setor aeroespacial.

Reação antecipada do mercado

Mesmo antes da abertura formal, o mercado já reage.

Empresas com participação na SpaceX registraram alta após os relatos sobre o IPO. A EchoStar subiu mais de 6%, enquanto a Alphabet avançou mais de 1%.

Outras companhias do setor espacial também tiveram valorização, refletindo o efeito indireto da operação sobre o ecossistema.

Riscos e incertezas ainda no radar

Apesar do avanço, o IPO não está garantido.

A própria empresa sinalizou internamente que o cronograma depende de condições de mercado e execução. Questões como valuation final, estrutura de governança e percentual de ações ofertadas permanecem indefinidas.

Há também riscos operacionais. Projetos como o Starship e novas aplicações da Starlink envolvem alto investimento e ainda estão em fase de desenvolvimento.

O IPO da SpaceX reúne características incomuns: escala trilionária, múltiplos negócios e forte dependência de execução futura. Além de, é claro, uma capacidade espacial.

Acompanhe tudo sobre:Elon MuskSpaceX

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