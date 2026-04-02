SpaceX protocolou IPO que pode ser o maior da história, diz site

A SpaceX, empresa de Elon Musk, apresentou de forma confidencial um pedido de abertura de capital nos Estados Unidos, segundo fontes ouvidas pela Reuters nesta quarta-feira, 1º. A operação pode se tornar a maior oferta inicial pública (IPO) da história.

A companhia pode atingir uma avaliação superior a US$ 1,75 trilhão e levantar mais de US$ 75 bilhões. O movimento ocorre após a fusão com a startup de inteligência artificial xAI, que avaliou a SpaceX em US$ 1 trilhão e a empresa de IA em US$ 250 bilhões.

A SpaceX lidera o setor espacial em número de lançamentos e opera a Starlink, rede de internet via satélite com cerca de 9 milhões de usuários.

A empresa também desenvolve projetos voltados à exploração espacial, incluindo missões à Lua e planos de colonização de Marte, além de iniciativas para criar data centers em órbita.

Se confirmados, os valores colocam a operação em rota direta para superar o recorde histórico da Saudi Aramco, que levantou cerca de US$ 29 bilhões em 2019.

Segundo a Reuters, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup atuam como coordenadores líderes da oferta, que pediram para não serem identificadas porque o processo não é público. Outros 16 bancos aderiram em papéis menores, acrescentaram.

Alguns dos bancos, segundo a Reuters, são: