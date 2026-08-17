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Tokenização vai crescer, mas não por democratizar o investimento

No Future of Money de hoje, Rodrigo Amato, CEO da Laqus, que explica por que a emissão de dívidas mais baratas não é o ponto do blockchain

O CEO da Laqus, Rodrigo Amato, durante o podcast Future of Money

O CEO da Laqus, Rodrigo Amato, durante o podcast Future of Money

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09h30.

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A promessa que muitos fazem de que a tokenização vai crescer porque democratiza o investimento ao permitir fracionar ativos e garantir que empresas menores tenham acesso ao mercado é um caso clássico de "hype tecnológico".

Essa opinião polêmica é de Rodrigo Amato, CEO da Laqus, uma empresa de infraestrutura tecnológica para o mercado financeiro. Para Amato, a emissão de dívidas mais baratas não depende do blockchain e o registro digital distribuído vai se tornar o trilho do sistema financeiro do futuro, mas não pelas razões que a maioria dos especialistas colocam.

Assista ao vídeo!

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