Tokenização vai crescer, mas não por democratizar o investimento

A promessa que muitos fazem de que a tokenização vai crescer porque democratiza o investimento ao permitir fracionar ativos e garantir que empresas menores tenham acesso ao mercado é um caso clássico de "hype tecnológico".

Essa opinião polêmica é de Rodrigo Amato, CEO da Laqus, uma empresa de infraestrutura tecnológica para o mercado financeiro. Para Amato, a emissão de dívidas mais baratas não depende do blockchain e o registro digital distribuído vai se tornar o trilho do sistema financeiro do futuro, mas não pelas razões que a maioria dos especialistas colocam.

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