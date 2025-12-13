SpaceX informa funcionários sobre preparação para IPO em 2026

A SpaceX informou funcionários de que está se preparando para uma possível oferta pública de ações (IPO) já no próximo ano, sinalizando uma mudança relevante na estratégia de uma das empresas mais fechadas do portfólio de Elon Musk, homem mais rico do mundo.

A informação foi divulgada em uma mensagem interna assinada pelo diretor financeiro da companhia, Bret Johnsen, e obtida pelo The Wall Street Journal.

Segundo o executivo, a abertura de capital dependerá tanto da execução operacional da empresa quanto das condições do mercado. “Se executarmos de forma brilhante e os mercados cooperarem, uma oferta pública pode levantar uma quantidade significativa de capital”, escreveu Johnsen aos funcionários. Ele ressaltou, no entanto, que o timing e a concretização do IPO ainda são “altamente incertos”.

Avaliação interna aponta SpaceX perto de US$ 800 bilhões

No mesmo comunicado, Johnsen revelou um novo preço interno da ação, fixado em US$ 421 por papel, o que implicaria uma avaliação de aproximadamente US$ 800 bilhões, segundo fontes ouvidas pelo Wall Street Journal.

O valor representa um salto expressivo em relação à estimativa de cerca de US$ 400 bilhões registrada no início deste ano.

A SpaceX, sediada no Texas, não comentou oficialmente o assunto. Reportagens anteriores do WSJ e de outros veículos já indicavam que a companhia avaliava uma abertura de capital em 2026, cenário que agora parece ter sido antecipado ao menos como possibilidade interna.

De acordo com Johnsen, os recursos captados em um eventual IPO poderiam financiar uma aceleração drástica no ritmo de lançamentos do Starship, descrito no memorando como um plano para atingir uma “taxa insana de voos”. O capital também poderia ser usado para a implantação de data centers de inteligência artificial no espaço, além do avanço de missões não tripuladas e tripuladas a Marte.

Hoje, a SpaceX é a empresa que mais lança foguetes no mundo, operando principalmente com a frota Falcon 9, usada tanto para clientes comerciais quanto para colocar em órbita os satélites da constelação Starlink. O serviço de internet via satélite já conta com mais de 9.000 satélites em órbita baixa e tem apresentado crescimento acelerado nos últimos anos.

Mudança surpreende aliados e contrasta com discurso histórico de Musk

A sinalização de uma abertura de capital surpreendeu pessoas próximas à empresa, dado o histórico de resistência de Elon Musk à ideia. Em 2013, o empresário afirmou que a SpaceX só poderia se tornar uma companhia aberta quando houvesse voos regulares para Marte, argumentando que o foco de curto prazo do mercado financeiro entraria em conflito com projetos de longo prazo.

Musk também já demonstrou frustração com a experiência de comandar a Tesla como empresa listada, enfrentando embates com reguladores e processos de investidores, especialmente em torno de sua remuneração.

Mesmo sem capital aberto, a SpaceX desenvolveu mecanismos próprios para dar liquidez a funcionários e ex-funcionários, oferecendo regularmente janelas para a venda de ações privadas — normalmente duas vezes por ano. Em 2023, a presidente da empresa, Gwynne Shotwell, afirmou que essa estrutura reduzia a necessidade de um IPO apenas para permitir a saída de acionistas.

A companhia não divulga resultados financeiros detalhados, mas Musk declarou no início deste ano que esperava uma receita de cerca de US$ 15,5 bilhões em 2025. Em publicação recente na rede social X, ele descreveu a SpaceX como geradora de caixa positiva há muitos anos.

Investimentos bilionários pressionam capital

Apesar da geração de caixa, a empresa mantém despesas de capital elevadas, sobretudo com o desenvolvimento do Starship, que envolve grandes investimentos em infraestrutura e instalações. Em 2023, Musk estimou gastos de cerca de US$ 2 bilhões apenas com o projeto.

A SpaceX também vem ampliando os investimentos na cadeia produtiva do Starlink, incluindo fábricas de satélites e terminais de usuários. Neste ano, a companhia fechou um acordo de bilhões de dólares para adquirir espectro de radiofrequência da operadora satelital EchoStar, reforçando sua aposta no crescimento do serviço.