SpaceX mira US$ 1,5 trilhão em valor de mercado com IPO à vista

A SpaceX, empresa espacial de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, planeja uma abertura de capital para o segundo semestre de 2026 com potencial de levantar mais de US$ 30 bilhões, de acordo com fontes com conhecimento do assunto.

O movimento avalia a companhia em cerca de US$ 1,5 trilhão, colocando-a próxima ao patamar atingido pela Saudi Aramco em 2019 — até hoje, a maior oferta inicial já realizada.

Com esse valor, a venda de apenas 5% das ações seria suficiente para movimentar US$ 40 bilhões, superando o recorde atual.

A operação está sendo estruturada por executivos da companhia e assessores financeiros, que também trabalham na definição dos cargos estratégicos para o processo e na destinação dos recursos a serem captados.

Starlink acelera planos de listagem

A expansão da Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, tem sido determinante para a antecipação do IPO.

O produto já responde pela maior parte do faturamento da empresa, estimado em US$ 15 bilhões para 2025 e projetado entre US$ 22 bilhões e US$ 24 bilhões em 2026. O avanço em soluções de conectividade direta com dispositivos móveis também amplia o mercado endereçável.

Parte dos recursos obtidos com a oferta será destinada à construção de centros de dados em órbita, iniciativa que envolve a compra de chips especializados e infraestrutura de alto desempenho. A proposta foi mencionada por Musk em uma apresentação a investidores.

A SpaceX realiza periodicamente rodadas internas de venda de ações, que servem como base para aferir seu valor de mercado. Na mais recente, o preço de cada papel foi fixado em cerca de US$ 420, elevando a avaliação para além de US$ 800 bilhões.

A empresa oferece aos funcionários a possibilidade de vender até US$ 2 bilhões em ações, com recompra parcial por parte da própria companhia.

Estrutura de capital e governança

Fundos como Founders Fund, 137 Ventures, Valor Equity Partners, além de grandes investidores institucionais como Fidelity e Google, figuram entre os principais acionistas da SpaceX.

O IPO também pode servir como ponto de partida para uma futura separação da Starlink, hipótese defendida por executivos desde 2020, mas ainda sem cronograma definido.

A possível listagem teve efeito imediato no mercado: ações de empresas com exposição ao setor espacial — como EchoStar e Rocket Lab — apresentaram valorização. A primeira, inclusive, possui acordos de cessão de espectro com a SpaceX.

O desempenho operacional da empresa, somado ao crescimento da Starlink e aos avanços no desenvolvimento do foguete Starship, fortalece o apelo da oferta entre investidores. A expectativa é de que a listagem ocorra em um momento de mercado favorável, podendo ser adiada para 2027 conforme as condições.