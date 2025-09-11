Elon Musk retoma o topo da lista dos mais ricos do mundo em disputa bilionária com Larry Ellison

Elon Musk voltou a ocupar o posto de pessoa mais rica do mundo, superando novamente Larry Ellison após uma acirrada disputa marcada pelas oscilações de mercado de Tesla e Oracle.

A batalha pelo topo do ranking de bilionários foi impulsionada por fatores diretamente ligados ao desempenho das empresas que os dois executivos lideram. As informações foram retiradas do Business Insider.

Oracle dispara 43%

Nesta quarta-feira, 10, Larry Ellison chegou a ultrapassar Musk após uma disparada de 43% nas ações da Oracle, que atingiram o recorde de US$ 346.

O impulso veio após a empresa projetar um crescimento agressivo nas receitas de sua divisão de infraestrutura em nuvem, com forte demanda vinda de clientes da área de inteligência artificial.

O impacto foi imediato: a Oracle ultrapassou gigantes como JPMorgan e Walmart em valor de mercado, atingindo US$ 970 bilhões. Com uma participação de 41% na companhia, a fortuna de Ellison chegou a quase US$ 400 bilhões.

Musk volta ao topo

Apesar do pico, as ações da Oracle fecharam o dia em uma alta mais modesta, de 36%, cotadas a cerca de US$ 328. Isso fez a fortuna de Ellison cair para US$ 383 bilhões.

No mesmo período, uma leve alta de 0,2% nas ações da Tesla foi suficiente para impulsionar o patrimônio de Musk a US$ 384 bilhões e garantir novamente o primeiro lugar entre os mais ricos do mundo.

Ganhos e perdas bilionárias em 2025

Até o momento, Ellison lidera o ranking de maiores ganhos de fortuna em 2025: seu patrimônio cresceu US$ 191 bilhões no ano.

Musk, por outro lado, é o maior perdedor, com uma queda de US$ 48 bilhões. O contraste reflete diretamente o desempenho das ações: Oracle subiu 97% no ano, enquanto Tesla caiu 14%.

Finanças corporativas como diferencial estratégico

A movimentação entre os bilionários reforça a importância das finanças corporativas para qualquer profissional que atue no mundo dos negócios.

Dominar essa área permite compreender como decisões empresariais, como expansões, reestruturações ou lançamentos, se traduzem em impactos diretos sobre o valuation das empresas.

Quem domina os fundamentos das finanças corporativas tem mais condições de analisar cenários, tomar decisões estratégicas e entender como o capital se move.

Uma corrida que vai além dos números

Enquanto Elon Musk e Larry Ellison seguem disputando o primeiro lugar entre os mais ricos do planeta, o que se vê nos bastidores é uma verdadeira aula prática sobre o poder do mercado.

Para profissionais e executivos, fica o alerta: entender o movimento das finanças corporativas é cada vez mais indispensável para crescer, inovar e gerar valor não só para empresas, mas também para trajetórias profissionais.

