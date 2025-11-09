Tesla segue roteiro da Berkshire. Mas Elon Musk pode ser novo Buffett?

O encontro de investidores realizadas pela Tesla na semana passada foi comparado à agenda anual que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffet. "Estão começando a ficar parecidos", diz um artigo do Barron's, publicado logo após o evento.

A montadora de veículos elétricos realizou a assembleia anual em Austin, Texas, e na ocasião os acionistas aprovaram um pacote de cerca de 425 milhões de opções de ações vinculadas a metas de desempenho. Isso podem render a Elon Musk até US$ 1 trilhão nos próximos dez anos, caso todas as metas forem atingidas.

O evento teve clima de celebração e reforçou a devoção dos fãs da Tesla, transformando-se em uma espécie de “peregrinação” de acionistas, nos moldes das tradicionais reuniões da Berkshire Hathaway, conhecidas como a “Woodstock dos capitalistas”.

“Este é um ótimo local, adoramos vir à fábrica… mas há milhares de investidores de varejo que estão chorando porque não podem participar. Por favor, organizem um espaço maior”, disse Alexandra Merz, acionista da Tesla e ex-analista de crédito da Moody’s durante o vento, segundo o artigo do Barron's.

“Somos maiores que a Berkshire — e faremos melhor do que a Berkshire”, completou Alexandra.