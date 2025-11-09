Invest

Tesla segue roteiro da Berkshire. Mas Elon Musk pode ser novo Buffett?

Encontro anual da Tesla vem sendo comparado ao da Berkshire Hathaway, conhecido como a 'Woodstock' dos investimentos

Buffett e Musk: remunerados da mesma maneira (Paul Morigi/Bloomberg e Mark Brake/Getty Images/Site Exame)

Buffett e Musk: remunerados da mesma maneira (Paul Morigi/Bloomberg e Mark Brake/Getty Images/Site Exame)

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09h20.

O encontro de investidores realizadas pela Tesla na semana passada foi comparado à agenda anual que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffet. "Estão começando a ficar parecidos", diz um artigo do Barron's, publicado logo após o evento.

A montadora de veículos elétricos realizou a assembleia anual em Austin, Texas, e na ocasião os acionistas aprovaram um pacote de cerca de 425 milhões de opções de ações vinculadas a metas de desempenho. Isso podem render a Elon Musk até US$ 1 trilhão nos próximos dez anos, caso todas as metas forem atingidas.

O evento teve clima de celebração e reforçou a devoção dos fãs da Tesla, transformando-se em uma espécie de “peregrinação” de acionistas, nos moldes das tradicionais reuniões da Berkshire Hathaway, conhecidas como a “Woodstock dos capitalistas”.

“Este é um ótimo local, adoramos vir à fábrica… mas há milhares de investidores de varejo que estão chorando porque não podem participar. Por favor, organizem um espaço maior”, disse Alexandra Merz, acionista da Tesla e ex-analista de crédito da Moody’s durante o vento, segundo o artigo do Barron's.

“Somos maiores que a Berkshire — e faremos melhor do que a Berkshire”, completou Alexandra.

Musk concordou com a comparação entre Tesla e Berkshire e sugeriu que as assembleias da empresa possam se tornar uma “Woodstock dos tecnólogos”, reunindo também suas outras companhias, como SpaceX, xAI, Neuralink e The Boring Company.

Mas já que as empresas estão começando a ser comparadas, o que dizer de seus fundadores? Elon Musk pode vir a ser o Warren Buffett de sua geração?

Assim como Buffett, Musk não recebe salário tradicional. As fortunas de ambos vêm de suas participações acionárias e remunerações ligadas a ela. Enquanto Buffett ganha US$ 400 mil anuais e possui cerca de US$ 150 bilhões, Musk não tem salário fixo e acumula patrimônio de cerca de US$ 500 bilhões. Seu pacote de remuneração aprovado em 2018, avaliado em US$ 56 bilhões, hoje vale aproximadamente US$ 130 bilhões.

As ações da Tesla fecharam em queda de 3,68% na sexta-feira, 7, após a aprovação do novo pacote de opções que vai remunerar Musk. Com o tema salarial superado, analistas voltam o foco à inteligência artificial.

Segundo Dan Ives, da Wedbush, Musk se consolida como um “CEO em tempos de guerra”, e a Tesla deve liderar uma nova fase de crescimento com tecnologias de IA e carros autônomos. A Wedbush recomendação de compra e preço-alvo de US$ 600, acima da média de US$ 400 projetada por outros analistas.

*com agências internacionais

