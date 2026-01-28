A SK hynix, fabricante sul-coreana de semicondutores, deve responder por cerca de 70% dos chips de memória adquiridos pela Nvidia ao longo de 2025. Os componentes serão usados na Vera Rubin, próxima arquitetura de supercomputador de IA (inteligência artificial) da empresa americana, segundo a Yonhap News Agency.

A participação supera as projeções do mercado, que estimavam uma fatia próxima de 50% apenas a partir de 2026. Junto disso, mais de um terço da demanda da Nvidia por HBM4 (High Bandwidth Memory, memória de alta largura de banda) já foi direcionada à SK hynix. O avanço ocorre enquanto a empresa se prepara para iniciar a produção em larga escala dessa nova geração de chips.

A Nvidia já recebeu amostras do HBM4, o que reforçou a posição da SK hynix como principal fornecedora da tecnologia para sistemas avançados de IA. Esse tipo de memória é considerado estratégico para acelerar o processamento de grandes volumes de dados usados em modelos de inteligência artificial.

Dados da Counterpoint Research indicam que a SK hynix deve concentrar 54% do mercado global de HBM4 em 2026. A Samsung Electronics aparece na segunda posição, com 28%, seguida pela Micron Technology, com 18%.

Fontes do mercado afirmam ainda que Nvidia e AMD concluíram recentemente os testes de qualidade das memórias HBM4 da Samsung. O fornecimento oficial da tecnologia pela empresa sul-coreana deve começar no próximo mês, intensificando a concorrência no segmento de chips voltados à IA.