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Fusão entre SpaceX e Tesla pode obrigar fundos a comprar US$ 100 bilhões em ações

A eventual entrada da companhia combinada no S&P 500 levaria fundos passivos a ampliar suas posições e poderia alterar o peso de outras empresas no principal índice acionário dos EUA

Fusão entre SpaceX e Tesla: possível fusão empresas comandadas por Elon Musk se combinadas podem ter efeitos que vão além da consolidação dos negócios do bilieonário (Imagem gerada por IA/Exame)

Fusão entre SpaceX e Tesla: possível fusão empresas comandadas por Elon Musk se combinadas podem ter efeitos que vão além da consolidação dos negócios do bilieonário (Imagem gerada por IA/Exame)

Clara Assunção e com agências

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 14h34.

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A possível fusão entre SpaceX e Tesla, ambas empresas de Elon Musk, pode ter grandes impactos no mercado acionário americano. A operação poderia levar à inclusão da nova empresa no S&P 500, exigindo que fundos de índice comprem cerca de US$ 100 bilhões em ações. Isso também alteraria a composição do índice e reacenderia debates sobre concentração de grandes empresas de tecnologia.

A possível fusão entre a SpaceX e a Tesla, duas empresas comandadas por Elon Musk, pode ter efeitos que vão além da consolidação dos negócios do bilieonário. A operação também abriria caminho para a inclusão da companhia resultante no S&P 500, um dos principais índices acionários dos Estados Unidos, e poderia provocar uma demanda de aproximadamente US$ 100 bilhões por suas ações.

O volume considera as compras que precisariam ser feitas por fundos de índice e ETFs que replicam a carteira do indicador, segundo estimativa de Reid Noch, da TD Securities, publicada pela Bloomberg. A entrada de uma empresa desse porte também alteraria a participação relativa de outras companhias no índice, com possíveis repercussões para o mercado acionário americano.

As negociações entre Tesla e SpaceX estão avançando, em um movimento que reuniria em uma única companhia negócios que vão de veículos elétricos e inteligência artificial a lançamentos de satélites e redes sociais. A combinação também poderia facilitar o financiamento de projetos de alto custo de Musk, como robôs, centros de dados no espaço e planos de colonização de Marte.

A possibilidade de entrada no S&P 500 representa outro incentivo para a operação. Atualmente, a Tesla já integra o índice e está entre suas maiores empresas. Uma fusão poderia permitir que a companhia combinada mantivesse essa posição, mesmo que a montadora fosse adquirida pela empresa espacial.

Como a fusão pode abrir caminho para o S&P 500

A discussão ganhou relevância depois que a SpaceX teve sua entrada no S&P 500 negada alguns meses atrás. Na ocasião, a S&P Dow Jones Indices optou por não modificar suas regras para acomodar ofertas públicas iniciais de empresas de megacapitalização, como a da companhia de Musk.

Uma fusão com a Tesla, porém, criaria uma situação diferente. Em vez de tentar ingressar diretamente no indicador após seu IPO, a SpaceX poderia integrar uma empresa que já ocupa uma posição no índice.

Com base nos preços de sexta-feira, 13, o valor de mercado combinado das duas companhias chegaria a quase US$ 3,5 trilhões, o que colocaria a nova empresa na quinta posição entre as maiores integrantes do S&P 500.

O caminho considerado mais simples seria a Tesla comprar a SpaceX, embora poucos esperem que a operação seja estruturada dessa maneira. Outra possibilidade seria permitir que a nova companhia assumisse a posição da Tesla no índice mesmo que a montadora fosse a empresa adquirida.

Analistas ouvidos pela Bloomberg argumentam que essa alternativa ajudaria a preservar a continuidade e a representatividade do indicador, evitando mudanças desnecessárias em sua composição. Não há, entretanto, garantia de que a companhia resultante da fusão será incluída no S&P 500. Caso isso não aconteça, os fundos passivos que eventualmente recebessem ações da nova empresa teriam de vendê-las.

A SpaceX ainda não atende a todos os critérios exigidos para integrar o índice. Entre as condições estão ter ações negociadas em bolsa por pelo menos um ano e apresentar lucro nos quatro trimestres anteriores, considerados em conjunto. Pelas estimativas atuais dos analistas, a empresa poderia superar esse último obstáculo até meados do próximo ano.

Impactos sobre outras empresas

A entrada de uma companhia com valor de mercado próximo de US$ 3,5 trilhões teria consequências importantes para os fundos que acompanham o S&P 500.

Isso ocorre porque os gestores de fundos passivos precisam reproduzir a composição do índice, comprando as ações de suas integrantes de acordo com o peso de cada uma na carteira. Assim, a inclusão de uma empresa desse tamanho exigiria uma alocação expressiva de recursos.

"Se você possui um fundo de índice S&P ou um ETF em seu plano 401(k) ou conta de investimentos, o gestor desse fundo é obrigado a comprar todas as ações do índice em proporção ao seu peso", afirmou Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers, à Bloomberg. "Como resultado, você possui todas essas ações, quer tenha tido essa intenção ou não."

Além das compras necessárias para acompanhar a nova composição do indicador, a mudança poderia reduzir proporcionalmente a participação de outras companhias na carteira.

O efeito também reacenderia o debate sobre a concentração do mercado americano em grandes empresas de tecnologia. O S&P 500 já apresenta uma exposição maior ao setor do que durante o auge da bolha da internet, e a entrada de uma gigante que reúne negócios de tecnologia, inteligência artificial e exploração espacial ampliaria essa característica.

O movimento ocorre ainda em um momento de expectativa pela chegada de outras empresas de inteligência artificial ao mercado de ações. A Anthropic, dona do Claude, prepara uma oferta pública inicial, enquanto a OpenAI, concorrente do setor, também poderá realizar seu IPO no próximo ano.

"Esta situação eleva consideravelmente a importância do setor", afirmou Campbell Harvey, professor de finanças da Universidade Duke, à Bloomberg. Segundo o especialista, a companhia combinada poderá se tornar a maior do mundo, o que levantaria questionamentos sobre sua eventual exclusão do principal índice acionário americano.

Brent Leadbetter, chefe de distribuição da RAFI na VettaFi, do TMX Group, também chamou atenção para a concentração crescente dos indicadores de grandes empresas em companhias ligadas à inteligência artificial. "Nossos índices de grandes empresas estão se tornando cada vez mais instrumentos de investimento com inteligência artificial", afirmou. "Há uma maior concentração, e essa concentração traz riscos."

Pressão sobre as empresas de Musk

A possível combinação também ocorre em um momento de grandes necessidades de investimento para as duas companhias. Tanto a Tesla como a SpaceX consomem bilhões de dólares em caixa e planejam ampliar os gastos para financiar novos projetos, em meio a questionamentos sobre a sustentabilidade do crescimento da inteligência artificial.

A SpaceX divulgou seu primeiro trimestre com resultados positivos no mês passado. Já a Tesla enfrenta uma demanda irregular por seus veículos nos Estados Unidos e concorrência crescente em mercados internacionais. A montadora também anunciou o encerramento da produção da Cybertruck, modelo que se tornou um símbolo controverso da atuação política de Musk.

Apesar das dificuldades, a Tesla mantém uma avaliação elevada na bolsa. Mesmo após uma queda de 13% neste ano, suas ações são negociadas a mais de 180 vezes o lucro esperado, ante aproximadamente 18 vezes do S&P 500.

A SpaceX, por sua vez, chegou a atingir um valor de mercado de US$ 2,6 trilhões pouco depois de sua oferta pública inicial, apesar de ter registrado receita de US$ 32 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro.

No mês passado, Musk já havia apoiado a ideia de combinar as duas empresas e solicitado que os respectivos conselhos avaliassem a possibilidade. Segundo fontes familiarizadas com as negociações ouvidas pela Bloomberg, um acordo poderia ser anunciado já no próximo mês. As empresas não responderam aos pedidos de comentários. Um porta-voz da S&P afirmou que não comentaria especulações de mercado.

'Perguntas frequentes'

Quando a fusão entre Tesla e SpaceX pode ser anunciada? ＋

Um acordo pode ser anunciado já no próximo mês, segundo fontes familiarizadas com as negociações ouvidas pela Bloomberg. Elon Musk apoiou a combinação das empresas e solicitou que os respectivos conselhos avaliassem a possibilidade.

Como a fusão pode facilitar a entrada da SpaceX no S&P 500? ＋

A companhia resultante poderia assumir a posição que a Tesla já ocupa no S&P 500, em vez de a SpaceX tentar ingressar no índice após sua oferta pública inicial. Não há, porém, garantia de inclusão da empresa combinada.

Por que a fusão poderia gerar demanda de US$ 100 bilhões por ações? ＋

A demanda viria das compras obrigatórias de fundos de índice e ETFs que replicam a composição do S&P 500. A estimativa de aproximadamente US$ 100 bilhões é de Reid Noch, da TD Securities, segundo a Bloomberg.

Qual seria o valor de mercado da empresa formada por Tesla e SpaceX? ＋

O valor de mercado combinado chegaria a quase US$ 3,5 trilhões, com base nos preços de sexta-feira, 13. Esse montante colocaria a nova companhia na quinta posição entre as maiores integrantes do S&P 500.

Quais critérios do S&P 500 a SpaceX ainda não atende? ＋

A SpaceX ainda precisa ter ações negociadas em bolsa por pelo menos um ano e apresentar lucro acumulado nos quatro trimestres anteriores. Segundo estimativas dos analistas citados no texto, a empresa poderia cumprir o critério de rentabilidade até meados do próximo ano.

Como a possível inclusão afetaria outras empresas do S&P 500? ＋

A entrada de uma companhia avaliada em quase US$ 3,5 trilhões reduziria proporcionalmente o peso de outras empresas no índice. Brent Leadbetter, da RAFI na VettaFi, afirmou à Bloomberg que a maior concentração em companhias ligadas à inteligência artificial traz riscos.

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