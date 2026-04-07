Samsung aposta em IA e projeta um dos maiores lucros da história

Há um ano a Samsung assistia à SK Hynix roubar o protagonismo na corrida por chips de inteligência artificial. Hoje, a situação é outra. E os números provam. A gigante sul-coreana projetou lucro operacional de 57,2 trilhões de wons — cerca de US$ 37,8 bilhões — no primeiro trimestre de 2026.

Isso é mais de oito vezes o que a empresa lucrou em igual período do ano passado e quase o triplo do maior trimestre da sua história. As ações da empresa subiram até 4,8% nesta terça-feira, 7, e fecharam com alta de 1,76%. Para ter uma ideia da escala, o resultado supera as estimativas dos analistas mais precisos do mercado em mais de 30%.

O que está por trás disso

A demanda pelos chips HBM — memória de alta largura de banda, peça essencial para rodar os grandes modelos de IA — explodiu tanto que está gerando escassez no mercado inteiro, empurrando preços para cima.

O analista da Counterpoint Research, MS Hwang, ouvido pela CNBC, projeta alta de mais de 50% nos preços de memória convencional só no segundo trimestre.

A Samsung, que controla uma fatia enorme desse mercado, está colhendo os frutos, e a sua receita consolidada deve crescer quase 70%, cerca de 133 trilhões de wons coreanos, em relação ao último ano.

"A receita e o lucro operacional da Samsung Electronics no primeiro trimestre atingiram uma escala que rivaliza com a de suas concorrentes globais do setor de tecnologia." MS Hwang, analista da Counterpoint Research

A divisão de chips da empresa respondeu por 57% de todo o lucro operacional da Samsung em 2025. A Samsung virou, na prática, uma empresa de infraestrutura de IA.

Riscos para o investidor

Há um risco concreto no horizonte que o mercado ainda não precificou completamente: o conflito no Oriente Médio.

A guerra entre os Estados Unidos (EUA), Israel e Irã está interrompendo o fornecimento de hélio — insumo crítico para a fabricação de semicondutores —, de acordo com dados consultados pela CNBC.

Se o conflito se prolongar, Samsung e SK Hynix podem enfrentar interrupções sérias na produção, mas, se terminar rápido, o impacto é irrelevante, segundo um analista da Counterpoint Research.

Os resultados completos da Samsung, todavia, deverão ser divulgados apenas no fim do mês.