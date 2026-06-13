Ataques de Israel no sul do Líbano deixam ao menos cinco mortes; EUA preparam cessar-fogo

Ataques israelenses no sul do Líbano deixaram pelo menos cinco mortos neste sábado, deixando a região ainda mais tensa, mesmo com um “cessar-fogo” mediado pelos Estados Unidos.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que uma pessoa morreu em um ataque aéreo que atingiu a cidade de Maarakeh, no distrito de Tiro. Ali Badie, prefeito da municipalidade de Ar-Rihan, também morreu em um ataque israelense no distrito de Jezzine, no sul do país. Outras três pessoas foram mortas nas cidades de Deir al-Zahrani e Kafr Reman, no distrito de Nabatieh.