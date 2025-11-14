Quem tem medo do shutdown? Wall Street já calcula os danos

A paralisação mais longa dos Estados Unidos chegou ao fim na quinta-feira, 13, mas os investidores não estão tão felizes assim. Para eles, que durante o shutdown ficaram às cegas quanto aos dados do país, o temor agora é sobre uma possível enxurrada de informações que possam impactar as decisões futuras do Federal Reserve (Fed) em relação aos juros.

Na sexta-feira, 14, os índices futuros de Wall Street operam perto da estabilidade após a pior queda diária em mais de um mês na quarta-feira, 13. Os contratos do Dow Jones recuavam cerca de 0,12%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 também registravam leves baixas. A véspera foi marcada por um forte movimento de fuga de tecnologia, que atingiu ações como Nvidia, Broadcom e Tesla, levando o Nasdaq a liderar as perdas.

O fim do shutdown, que durou 43 dias, trouxe novo ruído ao mercado: a incerteza sobre quais dados econômicos serão divulgados e em que condições. A Casa Branca afirmou que parte das informações — como o relatório de desemprego de outubro — pode estar “permanentemente comprometida”. Isso tornou mais difícil antecipar o próximo passo do Fed, que já vinha adotando um tom mais cauteloso.

As apostas para um corte de juros em dezembro recuaram para cerca de 52%, após terem superado 95% um mês antes, segundo o Yahoo Finance. As falas recentes de dirigentes do Fed reforçaram a dúvida: o cenário de inflação persistente e atividade resiliente reduz a probabilidade de cortes agressivos.

O pessimismo se espalhou para outros mercados. Na Ásia, as bolsas registraram fortes quedas, acompanhando o movimento global: o MSCI Asia ex-Japan caiu 1,6%, o Nikkei recuou 2%, a bolsa da Coreia do Sul chegou a tombar 3,6%, e os índices da China caíram após dados fracos de produção industrial e vendas do varejo.

Na Europa, os futuros também abriram no vermelho, seguindo o sentimento negativo dos Estados Unidos.

Com o governo reaberto, investidores aguardam a nova agenda do Departamento de Estatísticas do Trabalho para medir a temperatura real da economia. Até agora, estratégias de mercado têm sido baseadas apenas em indicadores secundários, o o que aumenta a volatilidade e os ajustes bruscos de posição.

No câmbio e commodities, o dólar seguiu pressionado, próximo das mínimas em duas semanas, enquanto o ouro voltou a subir, negociado acima de US$ 4.180. Já o petróleo avançou após ataques a instalações russas, com o Brent superando US$ 63,90.

O consenso no mercado é que a combinação de dados incertos, dúvidas sobre o Fed e correções no setor de tecnologia deve manter a volatilidade elevada nas próximas semanas. Mesmo com o fim do shutdown.