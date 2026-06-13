BTG Pactual aposta na ampliação de programa de fidelidade e usuários podem comprar pontos pelo app

Em um mercado em que programas de fidelidade ainda são frequentemente percebidos como complexos, engessados e pouco transparentes, o BTG Pactual aposta em uma proposta mais flexível: transformar o uso do cartão em valor real para o cliente.

O Programa de Fidelidade BTG Pactual permite que cada compra gere benefícios que podem ser convertidos em experiências, economia ou investimentos. A lógica do programa é dar mais liberdade de escolha e controle — em vez de um modelo único, o cliente pode decidir como acumular, como usar o saldo e quando acelerar esse processo.

Essa autonomia ganha força com a possibilidade de comprar Pontos BTG diretamente pelo aplicativo, uma funcionalidade que amplia o acúmulo ativo e permite antecipar benefícios quando fizer sentido.

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Pontos ou cashback: o cliente escolhe como acumular

Um dos principais diferenciais do Programa de Fidelidade BTG Pactual está na flexibilidade. O cliente pode optar por acumular Pontos BTG, alternativa voltada a quem já está familiarizado com o universo de pontos e milhas, ou Cashback BTG, indicado para quem prefere visualizar o benefício diretamente em reais.

Em ambos os casos, as possibilidades de uso do saldo são as mesmas — o que muda é a forma como cada cliente escolhe acompanhar e perceber o valor gerado pelo programa.

A escolha, no entanto, não precisa ser definitiva. Ao aderir, o cliente escolhe entre acumular Pontos BTG ou receber Cashback BTG — e pode alternar entre as duas modalidades ao longo do tempo, de acordo com seu momento, seus objetivos e sua estratégia financeira.

A troca entre pontos e cashback pode ser feita de forma simples, diretamente pelo aplicativo BTG Banking. Na prática, isso permite que o programa acompanhe diferentes fases da vida financeira do cliente.

O benefício deixa de ser estático e passa a funcionar como uma ferramenta personalizada, ajustada ao objetivo de cada cliente.

Valor real no dia a dia financeiro

O programa foi desenhado para se integrar ao uso natural do cartão. A cada compra, o cliente acumula benefícios sem precisar adotar uma rotina paralela ou lidar com processos complexos.

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Pelo aplicativo BTG Banking, é possível:

Visualizar saldo

Acompanhar o acúmulo

Controlar a modalidade escolhida

Trocar o benefício de forma simples

A experiência fica centralizada no ecossistema BTG Pactual, com gestão clara e sem fricção.

O saldo acumulado, seja em Pontos BTG ou Cashback BTG, pode ser resgatado quando e como o cliente desejar:

Transferência para parceiros: LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles ou Livelo

Desconto na fatura do cartão

Aplicação em investimentos

Dessa forma, o benefício se adapta às preferências do cliente, permitindo uso em experiências, economia direta ou estratégias financeiras personalizadas.

Compra de pontos amplia autonomia do cliente

Além do acúmulo passivo pelo uso do cartão, o BTG Pactual passou a oferecer a compra de Pontos BTG diretamente pelo aplicativo. A novidade amplia o controle do cliente sobre o próprio saldo, ao permitir que ele aumente a quantidade de pontos sob demanda.

Essa possibilidade transforma o programa em uma experiência mais ativa. O cliente não depende apenas do ritmo natural dos gastos no cartão: pode acelerar o acúmulo quando quiser completar saldo para um resgate, aproveitar campanhas com bônus, antecipar benefícios ou atingir um objetivo específico mais rapidamente.

Acelere seus benefícios pelo app BTG Pactual. Compre Pontos BTG e use seu saldo de forma estratégica

A funcionalidade conta com limite mensal de compra, definido para garantir o uso equilibrado da solução. Ainda assim, a novidade adiciona uma camada importante de personalização ao programa, permitindo que o cliente decida quando faz sentido acelerar.

Liberdade de uso dentro do ecossistema BTG

O Programa de Fidelidade BTG Pactual também reforça a integração com o ecossistema do banco. A proposta é concentrar a gestão dos benefícios no app, simplificando a jornada do cliente e ampliando as possibilidades de uso do saldo.

Além das opções atuais, o programa prevê novas formas de resgate. Entre as funcionalidades em desenvolvimento estão resgates com parceiros como TAP Miles&Go, acesso ao Terminal BTG Pactual, pagamento de contas do dia a dia e acesso a salas VIP.

Com isso, o programa amplia sua proposta de conveniência e personalização. Mais do que acumular pontos ou cashback, o cliente passa a contar com diferentes caminhos para transformar gastos em benefícios concretos.

Fidelidade com mais controle e menos complexidade

O programa do BTG Pactual responde a uma demanda crescente por soluções financeiras mais flexíveis, simples e personalizáveis. Em vez de impor uma única lógica de acúmulo, a experiência permite que o cliente escolha o formato mais adequado para cada momento.

Na prática, o cartão passa a funcionar como uma ferramenta para gerar valor no dia a dia: em forma de pontos, cashback, desconto, viagens, parceiros ou investimentos.

Ao combinar escolha entre modalidades, liberdade de resgate, compra de pontos e gestão centralizada pelo aplicativo, o BTG Pactual posiciona seu programa de fidelidade como uma solução mais completa, alinhada ao cliente e integrada à vida financeira.

Pontos, cashback, viagens ou investimentos. Conheça as possibilidades do Programa de Fidelidade BTG Pactual