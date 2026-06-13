Polícia de Nova York isola área perto de 'meca' do basquete prevendo 'caos' com título dos Knicks

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) anunciou neste sábado que voltará a reforçar a segurança nas áreas próximas ao Madison Square Garden (MSG), onde estão previstos diversos eventos relacionados às finais da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks.

“Hoje é uma grande noite para Nova York, e queremos que todos se divirtam com segurança. Haverá múltiplos eventos importantes no MSG e em seus arredores, por isso, a partir das 16h (20h GMT), estabeleceremos a mesma zona de segurança”, informou a polícia em publicação na rede X.

A área de restrição se estenderá da rua West 29 até a West 35, entre a Sexta e a Oitava Avenida. “A menos que você vá ao show no MSG (da banda 5SOS), a um restaurante/bar ou esteja apenas de passagem pela estação de trem, deve evitar essa área”, orientou o NYPD.

A polícia também lembrou que haverá uma festa oficial para assistir ao jogo entre Knicks e Spurs — disputado em San Antonio, no Texas — do lado de fora do MSG, com início às 18h30 (22h30 GMT). Para participar, é necessário possuir ingresso.

No local, o público passará por controle de segurança e não poderá levar mochilas, bebidas alcoólicas, garrafas ou guarda-chuvas.

Da mesma forma, passageiros que utilizarem o trem para ir ao jogo da Copa do Mundo entre Brasil e Marrocos, no estádio MetLife, em Nova Jersey, também deverão passar por inspeções de segurança.

Passagens bloqueadas

A partir das 20h30, horário de início da partida da NBA, quem planejar passar pela Penn Station deverá utilizar outras estações, como Moynihan ou Grand Central, onde haverá trens extras disponíveis, informou o NYPD.

Na última quarta-feira, 56 pessoas foram presas em Nova York durante as comemorações após a vitória dos Knicks sobre o San Antonio Spurs por 107 a 106, no quarto jogo das finais da NBA.

Milhares de torcedores voltaram às ruas da cidade após a vitória decidida com um toque final de OG Anunoby a um segundo do fim.

Embora o esquema de segurança não tenha sido tão rigoroso quanto na última segunda-feira — quando a cidade foi fortemente protegida devido à visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao estádio — a polícia já havia bloqueado acessos à arena antes do jogo para evitar possíveis distúrbios.