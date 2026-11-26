O Santander realiza na próxima terça-feira, 1º de dezembro, um leilão de imóveis com lances iniciais a partir de R$ 34.600 e possibilidade de financiamento em até 35 anos. O banco anunciou 200 propriedades pelo Brasil, entre casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais.

O evento será realizado a partir das 10h, no horário de Brasília, pela Mega Leilões. Novas propriedades ainda podem ser incluídas até a data do certame.

Entre os destaques estão uma casa de 48,6 metros quadrados de área construída em Rio Largo, Alagoas, anunciada por R$ 34.600; outra em Jaguaribara, no Ceará, por R$ 48 mil, e um apartamento desocupado em Salvador, na Bahia, com lance inicial de R$ 54.400.

Os imóveis são vendidos na modalidade condicional, o que significa que o maior lance depende da aprovação do Santander. A instituição poderá recusar a proposta mesmo que ela seja a mais alta da disputa.

Lances partem de R$ 34.600

O imóvel com menor lance inicial identificado no catálogo é uma casa em condomínio no bairro Prefeito Antônio L de Souza, em Rio Largo, Alagoas. Segundo o edital, a propriedade está ocupada, e as despesas e providências necessárias à desocupação ficarão sob responsabilidade do comprador.

Já nos imóveis em capitais, um apartamento desocupado de 43,06 metros quadrados de área privativa no bairro Plataforma, em Salvador, tem lance inicial de R$ 54.400. O imóvel possui dois quartos, e o edital estabelece que os débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e condomínio serão quitados pelo vendedor.

Em Fortaleza, um apartamento de 44,98 metros quadrados de área privativa no bairro Barroso parte de R$ 70.800. A propriedade está ocupada e envolve uma ação judicial em andamento, cujos riscos e despesas relacionados à desocupação e ao processo são atribuídos ao comprador, conforme o edital.

No Rio de Janeiro, uma casa de 98 metros quadrados de área construída no bairro Anchieta tem lance inicial de R$ 74.400. O imóvel ocupa um terreno de 320 metros quadrados e também está anunciado como ocupado.

Como funciona o financiamento em até 35 anos?

Um dos principais pontos anunciados pelo Santander é a possibilidade de financiar parte dos imóveis pelo próprio banco. Para casas e apartamentos elegíveis, o prazo pode chegar a 420 meses, equivalentes a 35 anos. Para salas comerciais, o financiamento pode alcançar 360 meses ou 30 anos.

O benefício, porém, não se aplica automaticamente a todas as propriedades. Segundo o edital, o financiamento imobiliário exige valor do imóvel superior a R$ 90 mil e valor mínimo financiado de R$ 60 mil, além da aprovação de crédito e do cumprimento das condições vigentes na contratação.

Nos imóveis residenciais, a contratação pelo Santander prevê entrada mínima de 20% do valor da compra. O interessado deverá apresentar os documentos para análise de crédito em até dois dias úteis após o leilão, conforme os procedimentos estabelecidos no edital.

O contrato de financiamento deverá ser concluído, em regra, no prazo máximo de 60 dias após o evento, salvo autorização de prazo adicional pelo banco. A contratação também depende de avaliação técnica e documental da propriedade.

Para terrenos, lotes e áreas, a modalidade prevista no catálogo é o pagamento exclusivamente à vista. Por isso, imóveis de menor lance inicial, como a casa de R$ 34.600 em Alagoas, não atendem ao valor mínimo exigido para financiamento.

O edital também prevê a possibilidade de utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para imóveis desocupados que se enquadrem nas regras do programa, mas pelo menos 5% deverão ser desembolsados com recursos próprios do comprador.

O Santander alerta ainda que imóveis ocupados podem ter o financiamento negado caso não seja possível realizar a vistoria interna necessária à contratação do seguro.

Nessas situações, o interessado poderá optar pelo pagamento à vista ou pelo desfazimento da operação, nas condições previstas no edital.

Como participar do leilão do Santander?

O leilão será realizado exclusivamente pela internet, em 1º de dezembro, a partir das 10h, pela plataforma Mega Leilões, onde estão disponíveis os imóveis, valores iniciais e condições de venda.

Para participar, o interessado deve realizar um cadastro prévio, aceitar as regras da plataforma e obter a habilitação para apresentar lances. O procedimento é conduzido pelo leiloeiro oficial Fernando José Cerello Gonçalves Pereira.

Após a aprovação da proposta pelo Santander, o comprador deverá apresentar a documentação exigida no edital, que deve ser lido na íntegra, e cumprir os prazos de pagamento. A comissão do leiloeiro corresponde a 5% do valor do lance e deve ser paga separadamente.

A venda será formalizada somente após a análise e aprovação da proposta e dos documentos pelo banco. Como se trata de um leilão condicional, o maior lance não assegura automaticamente a aquisição.

A EXAME também detalhou como funciona a participação nos leilões imobiliários do Santander, desde o cadastro até a apresentação das propostas.

Quais cuidados tomar antes de comprar um imóvel em leilão?

Além da comissão do leiloeiro, o comprador deve considerar despesas de documentação, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), registro da propriedade, eventuais regularizações e custos de desocupação.

O edital do Santander estabelece que os imóveis serão vendidos nas condições físicas e documentais em que se encontram. Por isso, o interessado deve verificar a matrícula, a situação de ocupação, eventuais processos judiciais e as obrigações atribuídas ao arrematante antes de apresentar uma oferta.

O banco também prevê condições específicas para a responsabilidade por débitos de IPTU e condomínio, conforme a situação de cada lote. Em determinados imóveis, essas despesas serão quitadas pelo vendedor até a data do leilão.

Além disso, valores de avaliação e lances iniciais não devem ser confundidos com preços finais de venda. Como há possibilidade de novas ofertas e necessidade de aprovação do Santander, o valor efetivamente pago poderá ser diferente daquele anunciado inicialmente.