Pagar R$ 41 mil por ano para conhecer outros empresários, visitar grandes empresas e tentar transformar conversas em contratos. Essa é a proposta de um novo negócio no mercado de relacionamento empresarial, em que o acesso a pessoas e ambientes de decisão virou um produto.

É nesse espaço que atua o PowerClub, clube de negócios criado por Scheila Santos e Bebel Rendeiro. Depois de 12 meses de operação, a iniciativa reúne quase 100 pequenos e médios empresários de São Paulo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. No primeiro ano, o negócio faturou R$ 1,5 milhão.

A marca comemora o aniversário nesta quinta-feira, 26 de novembro, com um encontro no Dinastia Hub, na Avenida Europa, em São Paulo. A reunião também ajuda a apresentar a proposta do clube a um mercado em que o desafio é convencer empresários de que pagar por relacionamento pode trazer retorno comercial.

O evento, planejado para o mês do empreendedorismo feminino, terá a participação de Carol Paiffer, de Ana Cláudia Safar Oliveira, diretora comercial da AWS, e de Mônica Salgado. A programação será mediada pelas fundadoras e começa com café da manhã, segue com palestras e termina com almoço. O espaço tem capacidade para 100 pessoas.

O próximo passo é aumentar o tamanho do negócio. A meta é chegar a 250 associados e alcançar R$ 15 milhões em receita anual. Para isso, o PowerClub planeja elevar a anuidade dos atuais R$ 41 mil para R$ 60 mil até meados de 2027.

De onde veio o PowerClub

O clube é uma das quatro frentes de um negócio que começou antes, com o POWERCast. O programa de áudio e vídeo está no ar há cinco anos, soma mais de 200 episódios, 74 mil inscritos no YouTube e 20 milhões de reproduções em plataformas digitais.

A partir dessa audiência, as fundadoras estruturaram outras fontes de receita. Hoje, a operação está dividida entre mídia, eventos presenciais realizados sob a marca PowerTalks, uma plataforma digital e a comunidade paga de negócios.

A mudança também alterou a forma como a empresa ganha dinheiro. No início, a publicidade era a principal fonte de receita. Agora, o clube passou a ocupar uma fatia maior do faturamento.

"O clube também trouxe uma receita nova para dentro de casa. Antes, a publicidade era a nossa principal receita, e hoje o clube tem um peso cada vez maior", afirma Scheila Santos.

A estratégia é tratar cada frente como um produto comercial, com receita e entrega próprias. "Construímos o Power como um ativo de negócio, não como vaidade de audiência. Cada linha de receita vem de um produto com métrica e entrega claras, seja mentoria, patrocínio ou assinatura, o que nos dá margem e clareza para projetar essa régua de crescimento", afirma Scheila.

O que o empresário recebe pelos R$ 41 mil

Na prática, o associado tem acesso a duas ou três opções mensais de visitas a empresas, além de uma reunião virtual por semana. Os encontros presenciais são realizados dentro de companhias que abrem as portas para os integrantes do clube.

O roteiro costuma incluir recepção, apresentação técnica sobre a empresa anfitriã e uma visita às instalações. Entre as companhias que já receberam os empresários estão BTG Advisors, XP, Magazine Luiza, iFood Benefícios, BYD, TOTVS, Nuvemshop e Le Creuset.

O tamanho dos grupos depende do espaço disponível em cada empresa. Uma visita ao Magazine Luiza reuniu 120 empresários. No BTG Advisors, foram 60 participantes. Já na Le Creuset, o encontro recebeu 25 pessoas.

As companhias parceiras cedem o espaço e a alimentação. O PowerClub fica responsável pela organização da lista de presença, pela conferência dos documentos e pelo envio dos dados cadastrais autorizados pelos participantes.

A proposta é transformar o networking, termo usado para definir a construção de contatos profissionais, em uma oportunidade de negócio. Segundo as fundadoras, a experiência de entrar em uma grande empresa e conhecer seus bastidores pode aproximar pequenos e médios empresários de potenciais compradores.

"Percebemos que o mercado não busca apenas conteúdo, mas acesso direto aos bastidores de quem toma decisão. Quando colocamos esses empresários dentro de companhias de grande porte, transformamos o networking em um gerador real de contratos", afirma Bebel Rendeiro.

Ela também vê espaço para ampliar a conexão entre empreendedores e grandes empresas. "O Brasil vive um momento em que o empreendedorismo deixou de ser exceção para se tornar protagonismo. Nosso papel é aproximar essas lideranças dos ambientes onde as decisões de negócios realmente acontecem", afirma.

Acesso tem regras

Existe, porém, uma condição importante para que as visitas funcionem: nem todo associado participa de todos os encontros, e as empresas anfitriãs podem definir quem tem perfil para conhecer suas operações.

Isso acontece porque as companhias usam as visitas também como uma oportunidade para apresentar produtos e serviços a potenciais compradores. Por isso, os departamentos comerciais podem estabelecer critérios de seleção com base no faturamento e no setor de atuação dos empresários.

O PowerClub faz a triagem de acordo com essas exigências. Os interessados se inscrevem quando uma nova data é aberta, e a organização encaminha os perfis dos participantes para a empresa anfitriã.

"Mandamos quando abrimos a data e as pessoas se inscrevem. Não adianta passar todo mundo: tenho quase 100 membros e nem todos vão. Mas posso passar o perfil: varejo, engenharia e assim por diante", explica Scheila Santos.

Esse processo mostra um dos pontos centrais do modelo: o valor do clube depende também da qualidade dos contatos que consegue colocar na mesma sala. Para as empresas anfitriãs, a vantagem está em receber potenciais compradores. Para os associados, a expectativa é encontrar fornecedores, clientes e parceiros comerciais.

Inteligência artificial e uma nova assinatura no radar

Para crescer sem ampliar na mesma proporção a equipe de atendimento, o PowerClub está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial voltado às áreas de atendimento e vendas.

A ferramenta deverá processar os cadastros de interessados e direcionar as ofertas de entrada no clube. A ideia é identificar o perfil de cada candidato e acelerar o processo de conversão, ou seja, transformar interessados em novos assinantes.

"A inteligência artificial entra como uma camada de escala para o nosso funil comercial, permitindo mapear o perfil exato do membro e acelerar o tempo de conversão sem inflar a estrutura interna", afirma Scheila Santos.

Enquanto isso, a operação mantém a agenda de visitas corporativas em dezembro e prepara a programação do primeiro semestre de 2027.