A inteligência artificial está começando a assumir uma tarefa que, até pouco tempo atrás, dependia inteiramente do consumidor: fazer compras. Em vez de apenas pesquisar preços, comparar produtos ou sugerir opções, os chamados agentes de IA já conseguem avançar pelas etapas seguintes, como selecionar um item, preencher um pedido e realizar o pagamento.

É o que a Visa está testando no Brasil. A companhia concluiu três projetos-piloto de comércio agêntico, modalidade em que agentes de inteligência artificial executam tarefas de compra em nome dos consumidores. As iniciativas foram realizadas em parceria com Livelo, Getnet e Clustter e conectaram os sistemas de IA à infraestrutura de pagamentos com cartão.

Na prática, os testes permitiram que uma compra fosse concluída dentro de uma conversa com a inteligência artificial, sem que o consumidor precisasse sair da interação para acessar outro ambiente e finalizar o pagamento.

Os experimentos foram realizados em ambientes controlados de produção, com participantes selecionados. A Visa ressalta que os projetos não representam um lançamento comercial ou público de sua plataforma de comércio agêntico no Brasil.

“À medida que os agentes de IA passam a fazer parte das decisões de compra, o desafio do setor é conectar essas novas experiências aos pagamentos, preservando a autorização e o controle do consumidor", pontuou Andrés Vives, líder de Produtos e Inovação da Visa para a América Latina e o Caribe.

"Por meio desses casos de uso, estamos explorando como uma recomendação pode levar a uma compra autorizada dentro da mesma conversa, criando uma experiência mais simples para consumidores e empreendedores”, afirmou.

Da escolha do produto ao pagamento: o que muda com a IA

A diferença em relação aos assistentes virtuais tradicionais está no grau de autonomia. Enquanto ferramentas convencionais ajudam o consumidor a encontrar informações e tomar decisões, os agentes de IA podem executar ações em diferentes sistemas para concluir uma tarefa.

No comércio agêntico, isso significa que o usuário pode informar o que procura, receber sugestões, escolher um produto e autorizar a transação sem precisar conduzir manualmente cada etapa da compra.

Para que isso aconteça, porém, não basta que a inteligência artificial consiga navegar por lojas virtuais. É necessário conectá-la aos sistemas de pagamento e estabelecer mecanismos que permitam identificar transações iniciadas por agentes, autenticar credenciais e preservar a autorização do titular do cartão.

É nessa etapa que entra a Visa Intelligent Commerce, plataforma da companhia que reúne recursos para viabilizar pagamentos iniciados por agentes de IA. Um dos componentes utilizados nos testes foi o Intelligent Commerce Connect (ICC), tecnologia que conecta experiências de comércio agêntico a diferentes redes de pagamento por meio de uma única integração.

Livelo: IA escolhe e compra produtos com cartão do Banco do Brasil

Um dos testes envolveu Livelo, Banco do Brasil e Yuno. A experiência foi realizada no Shopping Livelo e utilizou o Modo IA, agente conversacional da plataforma de fidelidade.

Nesse modelo, participantes selecionados puderam descobrir produtos, escolher o que desejavam comprar e concluir a aquisição durante a mesma interação com a inteligência artificial. O pagamento foi feito com credenciais de cartões Visa emitidos pelo Banco do Brasil.

Cada empresa teve uma função específica no processo. O Banco do Brasil forneceu os cartões e ficou responsável pela autorização das transações. A Livelo disponibilizou o ambiente de compras e o agente de IA, enquanto a Yuno conectou o sistema conversacional à infraestrutura de pagamentos da Visa e coordenou a execução da transação.

O teste mostra como um agente pode deixar de ser apenas uma ferramenta de busca dentro de um programa de fidelidade e passar a participar também da finalização da compra.

“Estamos acompanhando uma transformação importante na maneira como os clientes descobrem produtos, tomam decisões e realizam compras. A inteligência artificial tem potencial para tornar essa jornada cada vez mais conversacional, integrada e conveniente”, afirma Felipe Ávila, CTO da Livelo.

“A inteligência artificial está redefinindo a experiência de compra e, sem dúvidas, os pagamentos precisam evoluir junto com essa transformação", afirma Walter Campos, General Manager LATAM da Yuno.

Getnet testa IA que escolhe e compra maquininha para empreendedores

Na Getnet, o experimento teve como foco os pequenos empreendedores. Um agente conversacional ajudou um usuário a identificar qual maquininha de cartão seria mais adequada às necessidades de seu negócio e permitiu que a compra fosse concluída na mesma conversa.

A transação utilizou um cartão Visa emitido pelo Santander. A Getnet disponibilizou o agente e a experiência de compra, enquanto a Visa conectou o sistema à infraestrutura de pagamentos por meio do Intelligent Commerce Connect.

“Os pagamentos agênticos inauguram uma nova etapa na evolução dos meios de pagamento, permitindo que a inteligência artificial atue de forma integrada à jornada de compra com segurança e conveniência”, afirma Gustavo Santos, Diretor de Cards & Everyday Banking do Santander.

Daniel Flores, Global Head of Product & Tech da Getnet, também destaca a possibilidade de levar esse modelo a outros lojistas.

“O comércio agêntico cria uma oportunidade para acompanharmos nossos clientes da escolha do produto ao pagamento em uma única conversa. Queremos levar esse tipo de experiência a mais lojistas. Para isso, estamos aprimorando nossa infraestrutura para conectar inteligência artificial, comércio digital e pagamentos, de modo que os lojistas possam integrar essas novas jornadas às suas operações de forma simples e segura”, afirma.

O caso amplia a aplicação do comércio agêntico para além das compras tradicionais de varejo. Em vez de escolher roupas, eletrônicos ou outros produtos de consumo, a inteligência artificial foi utilizada para selecionar um equipamento destinado à operação de um negócio.

Clustter quer permitir que IA compre em diferentes lojas com um único pagamento

O terceiro piloto foi realizado com a Clustter, empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial para o comércio eletrônico. O teste conectou o Alfred, assistente pessoal de compras da companhia, a pagamentos com cartão.

A ferramenta foi integrada à seleção de produtos de lojistas participantes, à execução do pagamento e à confirmação do pedido. Com isso, o consumidor pôde percorrer essas etapas dentro de uma única experiência.

Um dos recursos utilizados foi a tokenização, tecnologia que substitui os dados originais do cartão por um código digital específico, reduzindo a necessidade de compartilhar as informações reais do meio de pagamento durante a transação.

A arquitetura também prevê a possibilidade de compras posteriores sem que o usuário precise informar novamente os dados do cartão. Isso, porém, depende dos requisitos de segurança estabelecidos e da autorização do consumidor.

A proposta da Clustter é utilizar a tecnologia em diferentes lojas. Segundo Cassiano Pizetta, CEO e cofundador da empresa, os agentes já conseguem conduzir etapas do processo de venda, mas o pagamento com cartão ainda exigia a participação humana.

“Os agentes de IA da Clustter já conduzem todo o funil de vendas do lojista, do primeiro ‘olá’ no WhatsApp e no site até o pedido pago. Até agora, o pagamento com cartão exigia um humano no processo, adicionando fricção na venda. Com as credenciais tokenizadas pela Visa, o mesmo agente poderia cobrar pela venda que negociou, de forma segura de ponta a ponta", afirma Cassiano Pizetta, CEO e cofundador da Clustter.

Ele continua: "Isso viabilizaria o comércio agêntico em escala: nossos Seller Agents viabilizam a jornada de pagamento e o Alfred, nosso AI personal shopper, pode fechar uma compra em vários lojistas com um único pagamento."