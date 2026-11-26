Black Friday: vendas online devem movimentar R$ 13,3 bilhões no Brasil entre 26 e 29 de novembro. (Imagem gerada por IA/EXAME)
Repórter de Invest
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08h40.
A Black Friday de 2026 chega ao Brasil com projeções de R$ 13,3 bilhões em vendas online, um crescimento anual de 20,7%. Porém, enfrenta pressão crescente de plataformas asiáticas como Shopee, Shein e AliExpress, que estão expandindo suas campanhas promocionais ao longo de todo novembro. Há preocupações com o endividamento das famílias e custos elevados de crédito.
A Black Friday deve movimentar R$ 13,3 bilhões em vendas online no Brasil entre os dias 26 e 29 de novembro, alta de 20,7% em relação a 2025, mas chega sob maior pressão das plataformas como Shopee, Shein e AliExpress, segundo relatório do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).
Em relatório, os analistas Luiz Guanais, Yan Cesquim e Beatriz Cendon destacam a crescente influência das plataformas asiáticas sobre o calendário comercial brasileiro, sobretudo após o desempenho acima das expectativas do Dia dos Solteiros, festival de compras de origem chinesa conhecido como 11.11.
Na data, as vendas do comércio eletrônico brasileiro somaram R$ 3,45 bilhões, alta de 41,8% em relação a igual dia de 2025.
O resultado superou em cerca de 9% a projeção inicial da Neotrust, de R$ 3,17 bilhões, e respondeu por 11,2% do volume financeiro movimentado pelo setor nos primeiros 21 dias de novembro.
O número de pedidos cresceu 41,3%, para 18,3 milhões, enquanto o tíquete médio ficou praticamente estável, em R$ 188. As campanhas também estimularam as compras nos dias anteriores ao evento, com altas anuais de 55,8% nas vendas em 9 de novembro e de 24,1% no dia 10.
Só que o ritmo de crescimento do comércio eletrônico brasileiro diminuiu após o 11.11. Nos primeiros dez dias de novembro, as vendas avançaram 17% na comparação anual. Entre os dias 12 e 20, a expansão desacelerou para 8,7%. No dia 21, o volume financeiro negociado caiu 9,7%.
Para os analistas, o comportamento das vendas coloca em dúvida a capacidade das campanhas antecipadas de gerar demanda adicional em um cenário de restrições no orçamento das famílias, "especialmente diante do endividamento das famílias e dos elevados custos de crédito."
Entre 1º e 21 de novembro, as vendas online totalizaram R$ 30,9 bilhões, alta anual de 14,4%, enquanto o número de pedidos cresceu 18,3%, para 214,4 milhões. O tíquete médio, por sua vez, recuou 3,4%, para R$ 144.
Esse comportamento não se restringe à temporada de descontos. Entre janeiro e setembro de 2026, o comércio eletrônico brasileiro movimentou R$ 322,6 bilhões, avanço de 16,9% na comparação anual.
No mesmo período, o volume de pedidos aumentou 34,9%, enquanto o valor médio das compras caiu 13,4%.
A expansão das campanhas promocionais ao longo de novembro tem reduzido a concentração das vendas nas datas comerciais tradicionais. Em 2025, os quatro dias da Black Friday responderam por apenas 23,5% dos R$ 47 bilhões movimentados pelo comércio eletrônico brasileiro naquele mês.
A tendência deve se intensificar com a popularização do 11.11 e a disputa entre as plataformas digitais. A Shopee, por exemplo, anunciou campanhas de cupons para as duas datas promocionais deste ano, em meio à concorrência por consumidores no mercado brasileiro.
Na avaliação do banco, esse movimento pode intensificar as promoções e aumentar os custos de aquisição de clientes, ao mesmo tempo que reduz a concentração da demanda nas principais datas do calendário comercial.
Apesar da maior concorrência, a expectativa é de que o comércio eletrônico brasileiro movimente R$ 13,3 bilhões entre os dias 26 e 29 de novembro, segundo projeções da Confi/Neotrust e do E-Commerce Brasil compiladas pelo BTG Pactual.
Os eletrodomésticos devem liderar as vendas entre as categorias destacadas no relatório. Confira as projeções:
Os percentuais consideram a comparação com igual período de 2025. Segundo os analistas, as categorias de maior tíquete médio devem se beneficiar do comportamento dos consumidores que adiam a compra de produtos não essenciais até a chegada dos grandes eventos promocionais.
A Black Friday deve movimentar R$ 13,3 bilhões em vendas online no Brasil entre 26 e 29 de novembro, alta de 20,7% em relação a 2025. A estimativa reúne projeções da Confi/Neotrust e do E-Commerce Brasil compiladas pelo BTG Pactual.
As vendas online no Brasil somaram R$ 3,45 bilhões no Dia dos Solteiros, ou 11.11, alta de 41,8% em relação à mesma data de 2025. O resultado superou em cerca de 9% a projeção inicial da Neotrust, de R$ 3,17 bilhões.
O ritmo de crescimento das vendas online diminuiu após o 11.11, mas o relatório não confirma que as promoções anteciparam compras da Black Friday. Para os analistas do BTG Pactual, o comportamento coloca em dúvida a capacidade das campanhas antecipadas de gerar demanda adicional, diante do endividamento das famílias e dos custos de crédito.
Os eletrodomésticos devem liderar as categorias destacadas no relatório do BTG Pactual, com projeção de R$ 2,12 bilhões. As estimativas são de R$ 1,38 bilhão para moda e acessórios e R$ 910 milhões para beleza e perfumaria.
Segundo o BTG Pactual, plataformas como Shopee, Shein e AliExpress exercem pressão crescente sobre o calendário comercial brasileiro. Na avaliação do banco, a fragmentação das campanhas ao longo de novembro pode intensificar as promoções e elevar os custos de aquisição de clientes para os varejistas.
Entre 1º e 21 de novembro, as vendas online no Brasil totalizaram R$ 30,9 bilhões, alta de 14,4% em relação ao mesmo período de 2025. O número de pedidos cresceu 18,3%, para 214,4 milhões, enquanto o tíquete médio caiu 3,4%, para R$ 144.
Glossário
O que é Black Friday?
É um evento de promoções comercial anual que ocorre geralmente na última sexta-feira de novembro nos EUA, mas no Brasil é celebrado entre os dias 26 e 29 de novembro, com grandes descontos em várias lojas online e físicas.
O que é BTG Pactual?
É um banco brasileiro com foco em serviços financeiros corporativos, investimentos e gestão de ativos. Realizou a análise que projetou os valores das vendas para a Black Friday de 2026.
O que significa tíquete médio?
É o valor médio gasto por transação ou por cliente em um determinado período. Indica o valor médio dos pedidos ou das compras realizadas.