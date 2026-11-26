A Black Friday deve movimentar R$ 13,3 bilhões em vendas online no Brasil entre os dias 26 e 29 de novembro, alta de 20,7% em relação a 2025, mas chega sob maior pressão das plataformas como Shopee, Shein e AliExpress, segundo relatório do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Em relatório, os analistas Luiz Guanais, Yan Cesquim e Beatriz Cendon destacam a crescente influência das plataformas asiáticas sobre o calendário comercial brasileiro, sobretudo após o desempenho acima das expectativas do Dia dos Solteiros, festival de compras de origem chinesa conhecido como 11.11.

Na data, as vendas do comércio eletrônico brasileiro somaram R$ 3,45 bilhões, alta de 41,8% em relação a igual dia de 2025.

O resultado superou em cerca de 9% a projeção inicial da Neotrust, de R$ 3,17 bilhões, e respondeu por 11,2% do volume financeiro movimentado pelo setor nos primeiros 21 dias de novembro.

O número de pedidos cresceu 41,3%, para 18,3 milhões, enquanto o tíquete médio ficou praticamente estável, em R$ 188. As campanhas também estimularam as compras nos dias anteriores ao evento, com altas anuais de 55,8% nas vendas em 9 de novembro e de 24,1% no dia 10.

Promoções podem ter antecipado compras da Black Friday

Só que o ritmo de crescimento do comércio eletrônico brasileiro diminuiu após o 11.11. Nos primeiros dez dias de novembro, as vendas avançaram 17% na comparação anual. Entre os dias 12 e 20, a expansão desacelerou para 8,7%. No dia 21, o volume financeiro negociado caiu 9,7%.

Para os analistas, o comportamento das vendas coloca em dúvida a capacidade das campanhas antecipadas de gerar demanda adicional em um cenário de restrições no orçamento das famílias, "especialmente diante do endividamento das famílias e dos elevados custos de crédito."

Entre 1º e 21 de novembro, as vendas online totalizaram R$ 30,9 bilhões, alta anual de 14,4%, enquanto o número de pedidos cresceu 18,3%, para 214,4 milhões. O tíquete médio, por sua vez, recuou 3,4%, para R$ 144.

Esse comportamento não se restringe à temporada de descontos. Entre janeiro e setembro de 2026, o comércio eletrônico brasileiro movimentou R$ 322,6 bilhões, avanço de 16,9% na comparação anual.

No mesmo período, o volume de pedidos aumentou 34,9%, enquanto o valor médio das compras caiu 13,4%.

Disputa por consumidores deve elevar custos do varejo

A expansão das campanhas promocionais ao longo de novembro tem reduzido a concentração das vendas nas datas comerciais tradicionais. Em 2025, os quatro dias da Black Friday responderam por apenas 23,5% dos R$ 47 bilhões movimentados pelo comércio eletrônico brasileiro naquele mês.

A tendência deve se intensificar com a popularização do 11.11 e a disputa entre as plataformas digitais. A Shopee, por exemplo, anunciou campanhas de cupons para as duas datas promocionais deste ano, em meio à concorrência por consumidores no mercado brasileiro.

"A crescente fragmentação das campanhas promocionais ao longo de novembro representa tanto uma oportunidade quanto um desafio para os varejistas." BTG Pactual

Na avaliação do banco, esse movimento pode intensificar as promoções e aumentar os custos de aquisição de clientes, ao mesmo tempo que reduz a concentração da demanda nas principais datas do calendário comercial.

O que esperar das vendas na Black Friday 2026

Apesar da maior concorrência, a expectativa é de que o comércio eletrônico brasileiro movimente R$ 13,3 bilhões entre os dias 26 e 29 de novembro, segundo projeções da Confi/Neotrust e do E-Commerce Brasil compiladas pelo BTG Pactual.

Os eletrodomésticos devem liderar as vendas entre as categorias destacadas no relatório. Confira as projeções:

Eletrodomésticos: R$ 2,12 bilhões (+44,5%);

R$ 2,12 bilhões (+44,5%); Moda e acessórios: R$ 1,38 bilhão (+44,2%);

R$ 1,38 bilhão (+44,2%); Beleza e perfumaria: R$ 910 milhões (+69,8%).

Os percentuais consideram a comparação com igual período de 2025. Segundo os analistas, as categorias de maior tíquete médio devem se beneficiar do comportamento dos consumidores que adiam a compra de produtos não essenciais até a chegada dos grandes eventos promocionais.