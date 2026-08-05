Para uma empresa ser citada por uma IA ela precisa estar no Reddit; e isso virou um problema

Um usuário do Reddit chamado Primary-Taro4254 apareceu, no começo deste ano, num fórum de cuidados com a pele elogiando um spray de ácido hipocloroso de uma marca chamada Honeydew Labs. O comentário parecia sincero: citava a concentração exata do produto, mencionava uma certificação e admitia não ter testado a alternativa sobre a qual perguntavam.

Só que o mesmo usuário repetia elogios quase idênticos em outras discussões, algumas sobre produtos sem relação nenhuma. Segundo reportagem do site The Verge, um moderador acabou banindo a conta e passou a filtrar automaticamente qualquer menção à marca.

O episódio é minúsculo e, ao mesmo tempo, explica uma das disputas mais relevantes da internet hoje. O Reddit deixou de ser um aglomerado de comunidades de nicho para se tornar a principal fonte de respostas da inteligência artificial, e isso transformou seus fóruns em alvo de uma nova indústria de marketing e, simultaneamente, em objeto de uma guerra judicial para que quem usar as informações pague pelo que coletou.

Por que os chatbots amam o Reddit?

Segundo levantamento da plataforma de dados de internet Semrush, o Reddit foi em maio o domínio mais citado por ChatGPT, Perplexity, Gemini e pelo AI Mode do Google, à frente de veículos jornalísticos, repositórios acadêmicos e até da Wikipédia. Pesquisas do setor indicam que o fórum responde por cerca de 46% de todas as citações da Perplexity.

Para entender melhor, considere que o Google sempre usou "autoridade" como critério de ranqueamento; o Reddit, com usuários anônimos e moderação voluntária, inverte essa lógica, seu conteúdo é considerado confiável justamente porque parece não vir de lugar nenhum.

Foi por isso que os usuários começaram a digitar "reddit" no fim das buscas, para escapar do que foi otimizado para SEO. E é por isso que os modelos de linguagem, treinados em montanhas desse material, o tratam como a voz autêntica da experiência humana.

Com isso, surgiu um mercado batizado de AEO ou GEO, otimização para motores de resposta, ou generativos, a versão do SEO para a era dos chatbots. E a tática mudou de natureza: especialistas afirmam que, para ser citada por uma IA, uma marca não precisa mais de um link, basta ser mencionada.

O Reddit reconhece que a conversa casual passou a ser simulada quase como spam. Em julho, a empresa anunciou reforço de suas ferramentas antispam com IA para detectar "padrões coordenados e sutis de comportamento falso e entusiasmo artificial", e diz barrar 25 mil publicações suspeitas e 23 milhões de visualizações de spam por dia. A companhia afirma ainda que cerca de 40% das conversas na plataforma têm natureza comercial, o que ajuda a entender por que ela virou tão valiosa.

A outra frente: a briga na Justiça

Enquanto os moderadores voluntários combatem o que for simulado, a empresa briga por outra coisa: dinheiro pelo conteúdo. O Reddit fechou acordos de licenciamento com Google e OpenAI, o do Google é estimado em US$ 60 milhões anuais, e a receita combinada de licenciamento chegou a cerca de US$ 203 milhões, e passou a processar quem, na sua visão, se serve do material sem pagar.

Em junho de 2025, acionou a Anthropic, dona do Claude na justiça. Em outubro, entrou com nova ação contra a Perplexity e três intermediárias de raspagem de dados (SerpApi, Oxylabs e AWMProxy), acusando-as de burlar proteções técnicas e extrair conteúdo de quase 3 bilhões de páginas de resultados de busca.

A Perplexity nega treinar modelos com o material e diz apenas resumir e citar discussões públicas, classificando a tese do Reddit como "o oposto da internet aberta". Os pedidos de arquivamento estavam pendentes de decisão judicial em julho.

No fim, as duas frentes revelam a mesma contradição. O valor do Reddit, para os chatbots, para as marcas e para o próprio caixa da empresa, depende de uma matéria-prima que ele não produz e não controla: a conversa espontânea entre desconhecidos.