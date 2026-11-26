Estudantes e IA: o que o Pisa 2025 diz sobre a próxima geração de profissionais (Magnific)
Redatora de Inteligência Artificial, Carreira e Negócios
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11h05.
Quase metade dos estudantes brasileiros de 15 anos usa chatbots de inteligência artificial toda semana para aprender. O dado vem do Pisa 2025, divulgado em 8 de setembro pela OCDE, que avaliou mais de 760 mil alunos em 91 países e economias. No Brasil, 48% dos estudantes relataram esse uso, ante 46% na média da organização.
A diferença para a média internacional aparece com mais força na busca por informação. Para fazer pesquisas rápidas sobre um tema novo, 40% dos brasileiros recorrem aos chatbots, contra 31% na média da OCDE. Já os que dizem nunca ou quase nunca usar a ferramenta em atividades escolares somam 11%. Para redigir rascunhos de trabalhos escritos, o índice brasileiro é de 27%, abaixo dos 29% da OCDE.
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O levantamento também compara desempenho. Alunos que não usam IA em tarefas específicas, como resumir textos, redigir ou pesquisar, têm nota cerca de 20 pontos maior em ciências, o equivalente a quase um ano de escolaridade.Já entre quem usa a IA como apoio geral ao aprendizado, o uso regular tende a vir com notas um pouco melhores.
A OCDE observa que as oportunidades de aprendizado com IA são mais comuns entre estudantes de maior nível socioeconômico, o que pode ampliar uma divisão em torno da tecnologia.
Os jovens avaliados pelo Pisa vão ingressar em um mercado que já passa por mudanças. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 37% das habilidades dos trabalhadores brasileiros devem mudar até 2030 com a adoção de IA e de outras tecnologias. No mundo, 59% dos profissionais precisarão se requalificar até lá, de acordo com o mesmo relatório.
Para analistas, coordenadores, gerentes e executivos, a mudança envolve usar a tecnologia com critério: formular boas perguntas, checar respostas e transformar dados em decisão. O pensamento analítico segue entre as competências mais valorizadas no estudo do Fórum.
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Nesse cenário, os MBAs aparecem como uma das opções para aprofundar conhecimentos e ampliar a visão profissional sobre gestão, negócios e tecnologia. Os formatos online permitem conciliar o estudo com a rotina de trabalho.
O Pisa 2025 indica que os chatbots já fazem parte da rotina escolar no Brasil e que os resultados dependem da forma de uso. Para quem está no mercado, o relatório do Fórum Econômico Mundial aponta a requalificação como resposta à mudança de habilidades prevista até 2030.
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