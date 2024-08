Receita da Xiaomi supera expectativas impulsionada por carro elétrico e smartphone

A Xiaomi registrou seu maior crescimento de receita desde 2021, impulsionada pelo sucesso inicial de seu primeiro modelo de veículo elétrico (EV) e pela recuperação do mercado global de smartphones. A empresa, sediada em Pequim, viu suas vendas subirem 32%, totalizando 88,9 bilhões de yuans (R$ 68,3 bilhões), superando a estimativa média de analistas, que previa um valor de 86,9 bilhões (R$ 66,75 bilhões) de yuans. O lucro líquido da Xiaomi também superou as expectativas, alcançando 5,1 bilhões de yuans (R$ 3,92 bilhões), em comparação com a projeção de 3,8 bilhões de yuans (R$ 2,92 bilhões). As informações são da Bloomberg.

O lançamento do primeiro modelo de veículo elétrico da Xiaomi ocorreu em março, marcando a entrada da empresa em um setor altamente competitivo, já dominado por gigantes como Tesla e BYD. Lei Jun, fundador da Xiaomi, havia anunciado em 2021 a intenção de investir US$ 10 bilhões (R$ 55 bilhões) ao longo da próxima década para desenvolver sua divisão de automóveis, com a ambição de se tornar uma das cinco maiores montadoras do mundo nos próximos 15 a 20 anos.

Logo após o lançamento do modelo SU7, a Xiaomi elevou suas metas de entrega, prevendo a venda de 120 mil veículos até o final do ano, acima da meta inicial de 100 mil unidades. Embora o SU7 esteja sendo vendido apenas na China, a empresa exibiu o sedan nos Jogos Olímpicos de Paris e em uma garagem no famoso circuito de Nürburgring, na Alemanha. Durante a apresentação em Paris, Lei Jun afirmou que a empresa pretende lançar o veículo globalmente, o que gerou especulações sobre uma possível entrada da Xiaomi no mercado europeu, mesmo com as recentes sanções da União Europeia sobre a importação de veículos elétricos fabricados na China.

Expansão de produtos

Além do sucesso no segmento de veículos elétricos, a Xiaomi continua a expandir sua linha de produtos, com planos para lançar um SUV semelhante ao Model Y da Tesla já em 2025. A empresa também está aumentando sua capacidade de produção, adquirindo recentemente um terreno em Pequim para expandir suas operações.

No último trimestre, a Xiaomi também registrou uma recuperação significativa em seu negócio principal de smartphones. A empresa, que é o terceiro maior fornecedor de smartphones do mundo, aumentou em 28% o número de aparelhos enviados em comparação ao mesmo período do ano anterior, acompanhando o crescimento de 6,5% do mercado global, segundo dados da IDC.

As ações da Xiaomi em Hong Kong valorizaram cerca de 16% desde o início das vendas de veículos elétricos, em março deste ano. Essa valorização reflete a confiança do mercado na capacidade da empresa de diversificar seu portfólio e competir em novos setores, como o de veículos elétricos, sem perder a relevância em seu segmento original de smartphones.

O sucesso da Xiaomi no lançamento de seus primeiros veículos elétricos e na recuperação de sua divisão de smartphones indica uma estratégia sólida de diversificação e expansão. Com investimentos robustos e uma visão ambiciosa para o futuro, a empresa está posicionada para se tornar um player importante tanto no mercado de tecnologia quanto no setor automotivo global.