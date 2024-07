Xiaomi construirá segunda fábrica de carros na China

A Xiaomi Jingxi Technology, uma subsidiária da Xiaomi, anunciou em 25 de julho, que comprou os direitos de uso de um terreno industrial no distrito de Yizhuang, em Pequim. O terreno fica ao leste da fábrica da Xiaomi Motors. Os documentos da licitação indicam que o terreno industrial será usado para a construção de um projeto de produção de veículos e peças de automóveis inteligentes e conectados de energia nova, com um investimento fixo de pelo menos RMB 2,6 bilhões e uma produção anual de RMB 16 bilhões (aproximadamente US$ 2,2 bilhões).

A segunda fase da fábrica da Xiaomi Motors terá três principais fábricas e um conjunto de instalações de apoio, cobrindo uma área total de 530.000 metros quadrados. De acordo com o plano anterior, a Xiaomi Motors planeja construir duas fases de fábricas de produção em Yizhuang, Pequim, com uma capacidade de produção anual de 150.000 veículos cada.

A fábrica da primeira fase será responsável pela produção principal deste ano, responsável pela produção do modelo Xiaomi SU7. E o novo terreno adquirido desta vez pode estar se preparando para a construção da segunda fase da fábrica da Xiaomi Motors. O segundo modelo da Xiaomi Motors será um SUV elétrico puro, que deverá ser produzido na nova fábrica e lançado no primeiro semestre do próximo ano.

Atualmente, a capacidade de produção da fábrica da Xiaomi Motors já foi aumentada. A empresa afirma que três meses após o lançamento do modelo Xiaomi SU7, mais de 30.000 unidades de veículos desse modelo foram entregues. Espera-se que as entregas em julho também ultrapassem 10.000 unidades, e a meta de entrega anual de 100.000 unidades será concluída em novembro deste ano.

