Carnaval 2026: veja quais escolas desfilam hoje no Grupo Especial do RJ

O terceiro dia de desfiles do Grupo Especial acontece nesta terça-feira, 17, a partir das 21h45, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Quatro escolas encerram o Carnaval com enredos distintos e presença de nomes conhecidos à frente das baterias.

Passam pela avenida Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.

Confira a ordem e os horários dos desfiles desta terça-feira:

22h – Paraíso do Tuiuti

23h30 – Unidos de Vila Isabel

1h – Acadêmicos do Grande Rio

2h30 – Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti abre a noite com enredo afro-cubano

Primeira a desfilar, a azul-pavão e amarelo-ouro de São Cristóvão apresenta “Lonã Ifá Lukumi”. O enredo aborda a trajetória de um babalaô cubano e a difusão do Ifá no Brasil a partir da década de 1990, apresentada pelo religioso Rafael Zamora.

Entre os destaques estão um abre-alas com cerca de 60 metros, uma alegoria que simboliza o encontro entre o conhecimento iorubá e saberes regionais de Cuba e a coreografia da rainha de bateria Mayara Lima, com presença de atabaques.

Vila Isabel homenageia Heitor dos Prazeres

A Unidos de Vila Isabel leva para a Avenida “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África”. O desfile é uma homenagem ao artista Heitor dos Prazeres.

A assinatura é dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em estreia pela escola. A proposta inclui identidade visual inspirada nas pinturas do artista.

Estão previstos ainda a presença de Vilma Nascimento e Manoel Dionísio em um tripé, além da bateria comandada por Mestre Macaco Branco. Sabrina Sato é a rainha de bateria.

Grande Rio revisita o manguebeat

A tricolor de Caxias apresenta “A Nação do Mangue”, inspirado no manguebeat, movimento surgido em Recife nos anos 1990, associado a nomes como Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A.

A comissão de frente é assinada por Hélio Bejani e Beth Bejani. A escola também presta homenagem a Chico Science.

Virgínia Fonseca estreia como rainha de bateria. A bateria é comandada por Mestre Fafá.

Salgueiro encerra com tributo a Rosa Magalhães

A última escola da noite é o Acadêmicos do Salgueiro. O enredo “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau” reverencia a carnavalesca Rosa Magalhães.

Com sete títulos na Sapucaí, ela é apontada como a maior vencedora da era moderna do Sambódromo e iniciou sua trajetória no Salgueiro.

O desfile inclui um abre-alas com cerca de 70 metros em formato de barco, esculturas produzidas por profissionais do Caprichoso de Parintins, nove destaques com figurinos desenhados pela própria Rosa e um último carro que reunirá carnavalescos do Grupo Especial e da Série Ouro.

Viviane Araújo é a rainha de bateria.