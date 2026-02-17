Olimpíadas de Inverno: Kaori Sakamoto inicia busca por 'despedida' perfeita'

A japonesa Kaori Sakamoto começa nesta terça-feira sua jornada por uma despedida olímpica digna de conto de fadas, enquanto a forte nevasca nos Alpes italianos causa transtornos na programação dos Jogos de Milão-Cortina 2026.

A patinadora, tricampeã mundial e dona de três medalhas olímpicas, anunciou que encerrará a carreira após esta edição dos Jogos. Mesmo sem jamais ter conquistado o ouro em Olimpíadas, Sakamoto chega ao individual feminino como a atleta em melhor fase após vencer os dois programas no evento por equipes, no qual o Japão conquistou a prata atrás dos Estados Unidos.

Aos 25 anos, ela terá forte concorrência da americana Alysa Liu, campeã mundial de 2025 e vencedora da Final do Grand Prix, em uma disputa que promete ser dominada por Estados Unidos e Japão. As japonesas Mone Chiba e Ami Nakai também aparecem como ameaças, assim como a americana Amber Glenn e a russa Adeliia Petrosian, que compete como atleta neutra.

O programa curto acontece nesta terça-feira na Milano Ice Skating Arena, enquanto o livre está marcado para quinta-feira.

“É realmente a última vez”, disse Sakamoto, medalhista de bronze no individual nos Jogos de Pequim 2022 e dona de duas pratas no evento por equipes. “Quero aproveitar ao máximo, mas também fazer tudo o que precisa ser feito.”

Carinhosamente chamada de “irmã mais velha” por suas colegas, Sakamoto lidera uma nova geração de estrelas japonesas, incluindo Nakai, de 17 anos, e Chiba, de 20.

“A patinação japonesa está muito forte agora”, afirmou. “Fico até um pouco assustada com as mais jovens. Elas são ótimas.”

Sakamoto também tenta evitar o revés vivido pelo grande favorito do masculino, Ilia Malinin, que decepcionou na semana passada ao terminar apenas na oitava colocação.