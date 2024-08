Vendas da BYD, Li Auto e outras fabricantes chinesas de veículos elétricos disparam em julho

As vendas de várias fabricantes chinesas de veículos elétricos, incluindo BYD e Li Auto, aumentaram em julho em comparação com o ano anterior, em um mês que geralmente é fraco para vendas de carros.

De acordo com o portal de notícias chinês, Yicai Global, a Li Auto liderou os ganhos com um salto de mais de 49% nas vendas de veículos elétricos, alcançando 51.000 unidades no mês passado, estabelecendo um novo recorde mensal para a empresa. A BYD, que superou a Tesla em vendas globais no ano passado, vendeu 342.383 veículos elétricos no mês passado, um aumento de 31% em relação ao ano anterior. Suas vendas no exterior ultrapassaram 30.000 unidades.

A Harmony Intelligent Mobility Alliance, uma aliança automotiva iniciada pela Huawei Technologies, entregou um total de 44.090 veículos. Cerca de 41.535 desses veículos foram produzidos sob a marca Aito, desenvolvida pela Huawei em parceria com o Seres Group, após as entregas terem aumentado seis vezes.

As entregas da Leapmotor aumentaram 54%, totalizando 22.093 veículos. A Leapmotor International, uma joint venture da startup chinesa de automóveis e da Stellantis, enviou seu primeiro lote dos modelos de veículos elétricos C10 e T03 do Porto de Xangai para a Europa em julho.

A Nio entregou 20.498 veículos no mês passado, praticamente inalterado em relação ao ano anterior, enquanto a Zeekr, a marca de veículos elétricos da Geely Automotive Holdings, viu suas entregas saltarem 30% para 15.655. As da Xpeng Motors subiram 1% para 11.145. E a Hozon Auto, que possui a marca de veículos elétricos Neta, entregou 11.015 veículos, um aumento de 9,7%.

A BAIC BluePark New Energy Technology vendeu um total de 11.000 carros, com sua marca de veículos elétricos premium Arcfox registrando um aumento de quatro vezes, totalizando 8.017.

As entregas da Xiaomi Auto do modelo SU7 ultrapassaram 10.000 unidades no mês passado e espera-se que também o façam este mês, disse a empresa ontem. A divisão de veículos da gigante chinesa de smartphones também afirmou que espera atingir sua meta anual de 100.000 unidades um mês antes do previsto.

A IM Motors, a joint venture entre SAIC Motor, Zhejiang Hi-Tech Park e Alibaba Group Holding, entregou 6.017 veículos em julho, um aumento de 249%. A marca de veículos elétricos de alta gama da Dongfeng Motor Group, Voyah, viu suas entregas subirem 76%, totalizando 6.015 unidades.

As vendas gerais de veículos elétricos na China aumentaram 31% entre 1 e 28 de julho em comparação com o ano anterior, mas caíram 5% em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados pela China Passenger Car Association no final do mês passado. Até agora este ano, as vendas no varejo de veículos de passageiros elétricos aumentaram 33%, totalizando quase 4,84 milhões em comparação com o mesmo período do ano passado.

Algumas fabricantes de veículos elétricos não relataram aumentos nas vendas em julho. Por exemplo, a GAC Aion, a marca de veículos elétricos da tradicional montadora GAC Group, vendeu 35.238 veículos, uma queda de 22% em relação ao ano anterior.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global