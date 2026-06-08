A seguradora do futuro protege o que você nem imagina perder

Se antes o seguro do celular era algo considerado ‘luxo’, hoje, ele é indispensável. Não é que seguros mais conhecidos como de automóveis não sejam ainda relevantes, mas outros estão ganhando cada vez mais espaço na vida da população. Da proteção contra crimes cibernéticos, a risco climático e seguros para eletrodomésticos, o futuro do seguro promete novos produtos, além de mais personalização, explicam especialistas ouvidos pela EXAME.

“O que mudou, ao longo do tempo, foi a forma como as pessoas passaram a enxergar o risco. Esse movimento abriu espaço para novas coberturas, assistências e produtos voltados a proteções que ganharam relevância com a transformação digital e as mudanças no estilo de vida”, diz Saint’Clair Lima, diretor de produtos da Bradesco Seguros.

A individualização dos produtos também entra no jogo. Segundo Jarbas Medeiros, diretor de ramos elementares e vida da Porto Seguro, todo esse movimento impulsiona as seguradoras a ampliarem e personalizarem suas ofertas. “Mais do que proteger patrimônios, o desafio hoje é oferecer soluções que acompanhem diferentes momentos e necessidades da vida das pessoas”, diz.

O Relatório Global de Seguros 2026, da Allianz, mostra que o pool global de prêmios cresceu 7,1% em 2025, um aumento de 456 bilhões de euros, levando o total para 6,9 trilhões de euros. Esse número ainda é impulsionado pelos seguros tradicionais, como vida, ramos elementares e saúde, mas os outros tipos de seguros já avançam. No Brasil, houve um crescimento de 9,5%, embora a penetração no país seja de 4,4%, enquanto internacionalmnte é de 7,2%.

De casas inteligentes aos carros autônomos

A tecnologia é um dos principais fatores que mudam a dinâmica do setor de seguros, explica Arne Holzhausen, head of Outreach Allianz Investment Management SE. “A cobertura contra riscos cibernéticos tende a ganhar cada vez mais importância, já que roubo de identidade, vazamentos de dados e ataques de ransomware se tornaram riscos cotidianos”, diz, explicando que isso funciona tanto para empresas como para pessoas físicas.

Os próximos ciclos de crescimento também devem estar ligados à inteligência artificial, às casas inteligentes e aos veículos elétricos e autônomos. Segundo Holzhausen, a sofisticação crescente dos eletrodomésticos já cria uma demanda maior por proteção. Geladeiras inteligentes, máquinas de lavar equipadas com sensores, softwares e sistemas eletrônicos avançados têm valor mais elevado e custos de reparo mais altos, o que aumenta o interesse dos consumidores por seguros específicos para esses equipamentos.

O avanço das chamadas casas inteligentes também amplia os desafios para as seguradoras. Além do patrimônio concentrado em dispositivos conectados, essas residências estão mais expostas a riscos digitais. "A falha de um único dispositivo pode desencadear um efeito cascata em toda a residência conectada", afirma Holzhausen. Nesse cenário, a proteção contra ataques cibernéticos e falhas sistêmicas tende a ganhar relevância.

Outra frente de adaptação do setor envolve a popularização dos veículos elétricos. De acordo com Holzhausen, as seguradoras já precisam revisar modelos de cobertura para contemplar riscos específicos associados às baterias de íon-lítio, incluindo a possibilidade de incêndios.

Em um horizonte mais distante, os veículos autônomos devem provocar uma mudança ainda mais profunda na lógica tradicional dos seguros. "A responsabilidade deixa de ser exclusivamente do condutor e passa a envolver fabricantes, desenvolvedores de software e provedores de rede", diz Holzhausen. Isso exigirá novos modelos de avaliação e distribuição de riscos entre diferentes agentes da cadeia.

Fraudes financeiras também ganham protagonismo

Para a especialista da Allianz, a próxima grande categoria de seguros com potencial para ganhar escala está relacionada à inteligência artificial. Com a rápida disseminação dessas ferramentas, cresce também a preocupação com os riscos gerados por seu uso.

"A demanda por seguros relacionados a riscos de IA tende a crescer em importância", afirma Holzhausen. Entre os exemplos estão coberturas contra fraudes financeiras impulsionadas por inteligência artificial generativa, como roubo de identidade e falsificação de informações, além de apólices voltadas para empresas que enfrentem processos judiciais decorrentes de decisões discriminatórias, erros ou falhas em sistemas de IA.

O avanço do internet banking e criações como o Pix também foram um impulsionador de novos tipos de seguros. “A popularização do Pix, dos aplicativos bancários e de outros meios digitais trouxe ganhos importantes de conveniência, mas também ampliou a exposição dos consumidores a golpes e fraudes cada vez mais sofisticados”, diz Lima.

Medeiros complementa: “À medida que o Pix e as carteiras digitais passaram a fazer parte da rotina dos brasileiros, cresceu também a preocupação com a segurança financeira em casos de roubo e furto de celulares. Hoje, o aparelho concentra não apenas dados pessoais, mas também aplicativos bancários e meios de pagamento, o que ampliou a demanda por soluções de proteção mais completas.”

Na avaliação de Holzhausen, o futuro do setor passa cada vez mais pela capacidade de acompanhar as transformações tecnológicas e criar produtos capazes de proteger consumidores e empresas diante de riscos que, até poucos anos atrás, sequer existiam.

Risco climático é um ponto de alerta

As mudanças climáticas e o aumento da frequência de eventos extremos também estão transformando o mercado de seguros e a percepção de risco dos consumidores. Nos últimos anos, tragédias como as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul evidenciaram a vulnerabilidade de famílias, empresas e patrimônios diante de fenômenos climáticos cada vez mais intensos. Nesse contexto, cresce a procura por coberturas mais abrangentes.

Ao mesmo tempo, especialistas alertam que uma parcela significativa da população continua exposta a perdas financeiras causadas por desastres naturais. Segundo Holzhausen, a proteção ainda é insuficiente, especialmente entre as famílias de menor renda. "Um dos maiores riscos emergentes é que muitas famílias e empresas ainda não estão adequadamente protegidas contra os impactos das mudanças climáticas", diz.

Para ela, uma das alternativas para ampliar a proteção são os chamados seguros paramétricos, modalidade em que a indenização é acionada automaticamente quando determinados indicadores previamente definidos — como volume de chuva, velocidade dos ventos ou nível dos rios — atingem limites estabelecidos em contrato.

Apesar disso, Holzhausen destaca que o avanço dos eventos extremos também impõe desafios para o próprio setor. "Os seguros paramétricos podem ajudar a melhorar essa situação, mas nem todo ativo ou atividade pode ser segurado contra todos os riscos: o aumento contínuo dos riscos levanta a questão da assegurabilidade. A Califórnia é um exemplo claro desse desafio", afirma.

O alerta reflete uma preocupação crescente da indústria global de seguros. Em regiões cada vez mais expostas a incêndios florestais, enchentes e outros desastres naturais, o custo das indenizações sobe, tornando mais difícil e caro oferecer cobertura para determinados riscos. À medida que os impactos das mudanças climáticas se intensificam, o setor precisará encontrar novas formas de equilibrar proteção, preço e viabilidade econômica.