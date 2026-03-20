Petróleo pode atingir US$ 180 com guerra no Irã, diz Arábia Saudita

Petróleo: commodity deve seguir em alta até o fim da guerra (Carol Yepes/Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de março de 2026 às 07h23.
O petróleo pode subir ainda mais se a guerra no Irã persistir até o final de abril, segundo oficiais da Arábia Saudita ouvidos pelo Wall Street Journal.
A commodity, que já acumula alta de 55% no ano e ultrapassou a marca dos US$ 110 em ao menos três ocasiões desde o ínicio do conflito em 28 de fevereiro, pode passar dos US$ 180 se a situação não melhorar logo.
Autoridades sauditas avaliam que preços elevados representam risco para a estabilidade do mercado. Níveis muito altos reduzem o consumo global ou provocam recessão, com impacto direto na demanda por energia.
A Arábia Saudita, segundo o WSJ, busca evitar aumentos abruptos e prioriza um equilíbrio entre preços moderados e manutenção de participação de mercado.
Os ataques a infraestruturas energéticas ampliam a volatilidade no Golfo. O estreito de Ormuz, responsável por cerca de 20% do transporte global de petróleo, enfrenta restrições após ofensivas a embarcações, o que reduz a oferta internacional.
Contratos futuros do tipo Brent chegaram a US$ 119 por barril. No mercado regional, o petróleo de Omã superou US$ 166.
Bancos internacionais revisaram para cima suas estimativas no curto prazo. O Goldman Sachs projeta preços acima de US$ 100 por barril, com média entre US$ 71 e US$ 93 em 2026.
O JP Morgan considera o nível de US$ 108 temporário e estima média próxima de US$ 60 no ano, com base em excesso estrutural de oferta.
O UBS prevê preços entre US$ 85 e US$ 90, enquanto o Bank of America projeta cerca de US$ 77,50 para 2026.
As estimativas consideram desescalada do conflito e aumento da oferta global, incluindo produção da Opep+ e de países não membros.
Analistas da Wood Mackenzie e do Macquarie apontam que um bloqueio prolongado do estreito de Ormuz pode levar o petróleo a até US$ 150 por barril.
O cenário considera interrupções entre três e oito semanas e possibilidade de redução da demanda global, fenômeno conhecido como destruição de demanda.
O consenso indica alta volatilidade no curto prazo e recuo para a faixa entre US$ 60 e US$ 90 até o fim de 2026, caso o conflito perca intensidade.
Preços elevados de combustíveis pressionam economias. Nos Estados Unidos, a gasolina atingiu US$ 3,88 por galão e o diesel chegou a US$ 5,10, o que eleva custos logísticos e inflação.