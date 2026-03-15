Guerra no Irã ameaça levar economias do Golfo à pior crise desde 1990

A guerra com o Irã pode provocar impactos importantes nas maiores economias do Golfo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, caso o conflito se prolongue.

Segundo Farouk Soussa, economista do Goldman Sachs, em entrevista à Bloomberg, Catar e Kuwait podem ver seu Produto Interno Bruto (PIB) encolher até 14% neste ano se o conflito se estender até abril e provocar uma paralisação de dois meses no Estreito de Ormuz.

Nesse cenário, seria a pior recessão para esses países desde o início da década de 1990, quando a invasão do Kuwait pelo Iraque desencadeou a Guerra do Golfo e causou forte turbulência nos mercados globais de petróleo.

Estreito de Ormuz no centro da crise

O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas de exportação de petróleo do mundo, e o Irã o fechou no segundo dia da guerra e ameaçou incendiar qualquer navio que tentasse passar pelo local - cerca de um quinto do petróleo global passa pelo canal.

O conflito chegou à terceira semana sem sinais de trégua. O Irã tem realizado ataques contra países vizinhos em resposta aos bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel.

No fim de semana, os EUA atingiram instalações militares na ilha de Kharg, um importante centro de exportação de petróleo iraniano, e alertaram que podem atacar instalações de energia caso Teerã continue a interromper o tráfego na região.

Petróleo e gás sob pressão

A tensão já afeta os mercados de energia. O petróleo Brent ultrapassou US$ 103 (cerca de R$ 541) por barril na sexta-feira, 13, em meio à paralisação no Estreito de Ormuz e à suspensão de parte da produção em países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O mercado global de gás também foi impactado pelo colapso das exportações de gás natural liquefeito (GNL) do Catar.

Além disso, o Bahrein começou a reduzir a produção na maior fundição de alumínio do mundo, parcialmente afetada pela interrupção da rota marítima.

Segundo Soussa, se essas interrupções persistirem, os maiores danos econômicos devem recair sobre Catar, Kuwait e Bahrein, economias altamente dependentes das exportações de energia.

Arábia Saudita e Emirados podem resistir melhor

Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos tendem a enfrentar impactos menores, segundo economistas - como Mohamed Abu Basha, da EFG Hermes, e Justin Alexander, da Khalij Economics - porque possuem capacidade de redirecionar parte das exportações de petróleo por rotas alternativas.

Ainda assim, as duas economias devem registrar retração do PIB de aproximadamente 3% na Arábia Saudita e 5% nos Emirados, no que seria o maior impacto econômico desde a pandemia de 2020.

"Para muitas economias do Golfo, a guerra poderá ter um impacto a curto prazo maior do que a Covid. [...] Quando a poeira baixar, elas se reconstruirão e se recuperarão, mas as cicatrizes que este conflito deixará na confiança ainda estão por vir", afirma Soussa.

Impacto além do petróleo

Os efeitos da guerra também devem atingir setores não ligados ao petróleo. Áreas como turismo, investimento e mercado imobiliário tendem a sofrer com o aumento da incerteza na região.

Segundo economistas consultados pela Bloomberg, a Arábia Saudita pode estar relativamente mais protegida em um cenário de guerra prolongada, já que o país continua a conter a maioria dos ataques iranianos e mantém o espaço aéreo e as atividades comerciais em funcionamento.

No curto prazo, o principal risco para o país seria um aumento do déficit fiscal no primeiro trimestre, devido à queda na arrecadação.

Efeitos nas contas públicas

Mesmo com os impactos da guerra, alguns economistas avaliam que a Arábia Saudita pode apresentar resultados fiscais melhores do que o esperado em 2026, caso os preços do petróleo e o volume de exportações permaneçam elevados.

Tim Callen, pesquisador visitante do Instituto dos Estados Árabes do Golfo em Washington, estima que o déficit orçamentário anual pode cair cerca de 1% se a produção saudita se mantiver em torno de 7,5 milhões de barris por dia e o preço do Brent permanecer próximo de US$ 90.

Atualmente, o governo saudita projeta um déficit de 3,3% do PIB para 2026.

Nos Emirados Árabes Unidos, a expectativa é de manutenção de superávit fiscal neste ano. Já o Catar pode registrar aumento no déficit, segundo economistas.

Mercados de dívida

Mesmo com a escalada do conflito, investidores ainda não demonstraram preocupação significativa com os efeitos da guerra sobre as finanças da região.

Segundo Fady Gendy, gestor de carteiras da Arqaam Capital, as economias do Golfo continuam com acesso aos mercados de dívida para aliviar pressões fiscais.

"Seria preocupante se o conflito se prolongasse por um período extenso, o que não está atualmente precificado no mercado", disse Gendy.