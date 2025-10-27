Peso argentino dispara 10% em relação ao dólar após vitória de Milei

O peso argentino dispara 10% na manhã desta segunda-feira, 27, após a vitória do partido de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), nas eleições legislativas de meio mandato, realizadas neste domingo, 26. A moeda argentina valoriza para 1.355 por dólar.

Nas últimas semanas, a moeda havia sofrendo pressões, ficando próximo a banda de 1.500 pesos por dólar. Para tentar conter as oscilações, o Banco Central da Argentina e o Tesouro dos Estados Unidos assinaram um acordo de linha de swap para trocar moedas por um determinado período — no valor de US$ 20 bilhões.

A vitória foi vista como condição essencial para a continuidade do apoio financeiro dos Estados Unidos — que além da linha de swap, inclui a negociação de um pacote adicional também de US$ 20 bilhões para a recompra da dívida argentina.

Os títulos da dívida argentina registraram alta em toda a curva nos primeiros negócios.

Os papéis em dólar com vencimento em 2035 subiram mais de 13 centavos, atingindo o recorde de 70,34 centavos de dólar, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Com isso, os títulos do país lideraram os ganhos entre os mercados emergentes.

Força para Milei

A vitória foi surpreendente: o partido de Milei obteve 40,7% dos votos. Nos últimos dias, havia dúvidas no país se conseguiria chegar a 30%.

A coligação peronista, Fuerza Patria, obteve 31,7%, e os governistas dissidentes da coalizão, Provincias Unidas, tiveram 7%. Ao todo, o LLA conquistou 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara e 13 das 24 vagas no Senado, segundo dados oficiais.

Mas, mesmo com a assistência, a sustentabilidade externa da Argentina continua sob prova, segundo analistas do BTG Pactual.

"Olhando adiante, a bola estará completamente com Milei. A vitória dará ao governo um espaço de respiro. Mas ainda será preciso fazer o dever de casa. Acreditamos que a tarefa pela frente pode ser resumida em duas áreas-chave: acumular reservas e construir consensos para implementar reformas que aumentem a produtividade e o crescimento.”

O resultado também fortalece Javier Milei em sua tentativa de conquistar respaldo político para avançar nas reformas que visam liberalizar a economia e conter a inflação, em um dos países que mais enfrentaram crises financeiras nas últimas décadas.