Ações argentinas disparam em NY e cripto dólar desaba frente ao peso

O mercado cripto reage à vitória do partido A Liberdade Avança (LLA) nas eleições legislativas da Argentina. A stablecoin Tether (USDT), considerado o principal criptoativo que reflete o preço do dólar americano, recuava mais de 7% em relação ao peso argentino após a divulgação dos primeiros resultado das urnas. O partido do presidente Javier Milei aparece com quase o dobro dos votos obtidos pelo Fuerza Patria, seu principal adversário no pleito, em uma eleição que teve participação reduzida do eleitorado.

O cripto dólar USDC, por sua vez, tinha uma queda ainda maior, de quase 10% naquele mesmo momento. Os criptoativos são negociados 24 horas por dia e servem como um termômetro imediato de reação do mercado, enquanto bolsa e negociações com o dólar no mercado à vista argentino estão parados por conta do fim de semana e serão retomados na manhã desta segunda-feira, 27.

Ações de empresas argentinas disparam em Nova York

O resultado das eleições também já impactam o desempenho de ativos argentinos negociados no after hours das bolsas em Nova York. A maioria dos ADRs (american depositary recpeipts) das empresas argentinas opera em alta expressiva.

Os papéis da comercializadora de energia EDN tinham a maior alta por volta das 22h40 (horário de Brasília), subindo 17,39%. Os bancos BBVA e BMA subiam, respectivamente, 15,13% e 14,82%. O Grupo Supervielle, holding financeira argentina, subia 15,16% enquanto o Grupo Financiero Galicia avançava 13,04%.

Por fim, os ADRs da estatal de óleo e gás argentina YPF subiam 12%.

Dúvidas sobre o dólar

Agora que Milei terá maioria no Congresso, permanecem as dúvidas sobre como o governo conseguirá manter o câmbio sob controle. A taxa no mercado à vista está perto de 1.500 pesos por dólar, mas o Banco Central tem gastado milhões de dólares por dia para segurar a cotação, em um cenário em que as reservas do país estão baixas e precisam ser usadas para pagar dívidas.

O mercado acreditava que se o resultado da eleição fosse ruim, Milei poderia fazer uma desvalorização forte da moeda. O ministro da Economia, Luis Caputo, tem dito que manterá a estratégia atual.

Neste ano, Milei trocou o câmbio fixo, usado há anos, por um modelo de flutuação dentro de bandas. Assim, a moeda pode variar de preço, segundo a demanda do mercado, dentro de uma determinada faixa. Ao mesmo tempo, o governo faz uma desvalorização controlada do peso, que foi de 2% ao mês no início do governo e depois foi reduzida a 1%.

No entanto, a inflação tem ficado acima de 2% ao mês, o que faz com que a moeda americana não "suba" de preço na mesma velocidade que outros produtos e ativos financeiros.

Isso gera uma defasagem, que aumenta o poder de compra dos argentinos que possuem dólares, mas traz o risco de uma crise mais adiante, pois faltam dólares no país. Se a moeda estrangeira fica mais acessível, mais gente se dispõe a comprá-la, o que aumenta a demanda e leva os estoques a acabarem mais rapidamente.