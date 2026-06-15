Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Paz entre EUA e Irã impulsiona ações do SoftBank e do setor de tecnologia

Gigante japonesa sobe 10% com alívio geopolítico e entusiasmo com inteligência artificial (IA)

IA: investidores seguem comprando a tese de crescimento do Softbank (Issei Kato/Reuters)

IA: investidores seguem comprando a tese de crescimento do Softbank (Issei Kato/Reuters)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 15 de junho de 2026 às 09h43.

Com maior apetite por risco nos mercados asiáticos, poucas empresas se destacaram tanto quanto o SoftBank. O conglomerado japonês encerrou o pregão com alta de 10%, liderando os ganhos entre as companhias de tecnologia da região e ampliando valorização recente.

O salto ocorreu em meio ao alívio provocado pelo anúncio de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio. A notícia desencadeou uma onda global de compras de ações, derrubou os preços do petróleo e impulsionou papéis.

O desempenho do SoftBank foi superior ao de outros pesos-pesados do setor. No Japão, a fabricante de equipamentos para semicondutores Tokyo Electron avançou cerca de 7%, enquanto a Advantest, especializada em testes para chips, ganhou 7,67%, segundo a CNBC.

O novo gigante corporativo do Japão

Conhecido durante anos por suas apostas em startups por meio do Vision Fund, o grupo liderado por Masayoshi Son voltou ao centro das atenções do mercado graças ao avanço da inteligência artificial (IA).

A companhia se tornou a empresa mais valiosa do Japão, ultrapassando gigantes tradicionais da indústria e consolidando uma recuperação após anos marcados por perdas bilionárias em investimentos de tecnologia.

A diretora de investimentos para Ásia ex-Japão da BNP Paribas Asset Management, Ecaterina Bigos, vê que "os investidores estão tentando rebalancear algumas partes dos portfólios, mas ainda querem permanecer na corrida da IA."

A declaração feita à CNBC ajuda a explicar por que empresas ligadas à cadeia global de semicondutores continuam registrando ganhos expressivos mesmo após uma forte valorização acumulada ao longo do ano.

Samsung, SK Hynix e TSMC avançam

Já na Coreia do Sul, a Samsung avançou 4,5%, enquanto a fabricante de chips de memória SK Hynix subiu 6,42%. As duas ultrapassaram a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado recentemente por causa da IA.

Em Taiwan, a TSMC, maior fabricante de semicondutores sob encomenda do mundo, registrou alta de 2,81%. Já a Foxconn, principal montadora de eletrônicos da Apple, avançou 2,69%.

Paz no Oriente Médio reforça o rali

Embora a inteligência artificial continue sendo o principal motor das ações de tecnologia, o acordo entre Washington e Teerã serviu como um catalisador adicional para os mercados hoje.

O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a dizer em sua rede social: "Navios do mundo, liguem seus motores. Que o petróleo flua!"

Esta perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz reduziu preocupações com a oferta global de energia e provocou uma forte queda nos preços do petróleo, de mais de 5%, o que desencadeou maior apetite por risco nas ações.

Acompanhe tudo sobre:SoftBankInteligência artificialAções

Mais de Invest

Real tem reação tímida à trégua entre EUA e Irã

Bolsas globais sobem com acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio

Dólar opera perto da mínima em 10 dias com acordo entre EUA e Irã

Petróleo afunda mais de 5% após anúncio de acordo entre EUA e Irã

Mais na Exame

Ciência

Medicamento quase dobra sobrevida de pacientes com câncer de pâncreas avançado

Mercados

Real tem reação tímida à trégua entre EUA e Irã

Brasil

BTG/Nexus: aprovação de Lula supera desaprovação pela primeira vez em 2026

Casual

Como o mercado da beleza entrou em campo na Copa do Mundo 2026