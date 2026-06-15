Paz entre EUA e Irã impulsiona ações do SoftBank e do setor de tecnologia

Com maior apetite por risco nos mercados asiáticos, poucas empresas se destacaram tanto quanto o SoftBank. O conglomerado japonês encerrou o pregão com alta de 10%, liderando os ganhos entre as companhias de tecnologia da região e ampliando valorização recente.

O salto ocorreu em meio ao alívio provocado pelo anúncio de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio. A notícia desencadeou uma onda global de compras de ações, derrubou os preços do petróleo e impulsionou papéis.

O desempenho do SoftBank foi superior ao de outros pesos-pesados do setor. No Japão, a fabricante de equipamentos para semicondutores Tokyo Electron avançou cerca de 7%, enquanto a Advantest, especializada em testes para chips, ganhou 7,67%, segundo a CNBC.

O novo gigante corporativo do Japão

Conhecido durante anos por suas apostas em startups por meio do Vision Fund, o grupo liderado por Masayoshi Son voltou ao centro das atenções do mercado graças ao avanço da inteligência artificial (IA).

A companhia se tornou a empresa mais valiosa do Japão, ultrapassando gigantes tradicionais da indústria e consolidando uma recuperação após anos marcados por perdas bilionárias em investimentos de tecnologia.

A diretora de investimentos para Ásia ex-Japão da BNP Paribas Asset Management, Ecaterina Bigos, vê que "os investidores estão tentando rebalancear algumas partes dos portfólios, mas ainda querem permanecer na corrida da IA."

A declaração feita à CNBC ajuda a explicar por que empresas ligadas à cadeia global de semicondutores continuam registrando ganhos expressivos mesmo após uma forte valorização acumulada ao longo do ano.

Samsung, SK Hynix e TSMC avançam

Já na Coreia do Sul, a Samsung avançou 4,5%, enquanto a fabricante de chips de memória SK Hynix subiu 6,42%. As duas ultrapassaram a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado recentemente por causa da IA.

Em Taiwan, a TSMC, maior fabricante de semicondutores sob encomenda do mundo, registrou alta de 2,81%. Já a Foxconn, principal montadora de eletrônicos da Apple, avançou 2,69%.

Paz no Oriente Médio reforça o rali

Embora a inteligência artificial continue sendo o principal motor das ações de tecnologia, o acordo entre Washington e Teerã serviu como um catalisador adicional para os mercados hoje.

O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a dizer em sua rede social: "Navios do mundo, liguem seus motores. Que o petróleo flua!"

Esta perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz reduziu preocupações com a oferta global de energia e provocou uma forte queda nos preços do petróleo, de mais de 5%, o que desencadeou maior apetite por risco nas ações.