Ações do SoftBank despencam 8% após entrave em empréstimo de US$ 6 bilhões

As ações do SoftBank fecharam em forte queda nesta quarta-feira, 10, na bolsa de Tóquio, recuando 8,33% e encerrando o pregão a 6.461 ienes. O movimento ocorreu após surgirem informações de que as negociações para um empréstimo de pelo menos US$ 6 bilhões perderam força.

A operação teria como garantia a participação do conglomerado japonês na OpenAI, dona do ChatGPT, e era vista pelo mercado como um importante teste de confiança nas avaliações das empresas ligadas à inteligência artificial (IA), segundo informações obtidas pela agência Bloomberg.

Empréstimo bilionário enfrenta dificuldades

As dificuldades surgem poucas semanas depois de o grupo reduzir de US$ 10 bilhões para US$ 6 bilhões sua meta de captação. O SoftBank já havia garantido cerca de US$ 5 bilhões em compromissos de financiamento, conforme pessoas familiarizadas com o assunto relataram à agência.

O episódio ocorre em um momento de crescente debate sobre a decisão do SoftBank de destinar mais de US$ 60 bilhões à OpenAI. O avanço da rival Anthropic, do Claude, tem alimentado dúvidas entre investidores sobre o retorno dessa aposta, enquanto parte dos executivos também teria se preocupado com o montante alto.

Outro ponto que segue no radar dos investidores é um financiamento-ponte de US$ 40 bilhões utilizado para apoiar os investimentos do SoftBank na OpenAI. A dívida vence em março de 2027 e representa um dos principais compromissos financeiros do conglomerado nos próximos anos.

A companhia afirma que pretende quitar a obrigação por meio do uso de ativos já existentes em seu portfólio e de outras alternativas de financiamento; ao mesmo tempo, a OpenAI apresentou, de forma confidencial, seu pedido de abertura de capital nos Estados Unidos.

Softbank pode captar outros recursos

O SoftBank ainda possui ativos relevantes em seu portfólio, incluindo participações na Arm Holdings e na Intel. As ações das duas empresas acumulam fortes ganhos neste ano, o que amplia as alternativas para obtenção de recursos.

A companhia já indicou que pretende cumprir seus compromissos utilizando tanto os ativos existentes quanto outras formas de financiamento, incluindo a emissão de títulos e empréstimos garantidos por participações em empresas listadas.

"O empréstimo com garantia é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior e, a menos que vejamos uma deterioração clara na capacidade da empresa de captar recursos dessa forma, não o consideramos um sinal de alerta isolado", de acordo com a chefe de pesquisa de crédito para a Ásia na AllianceBernstein, Hua Cheng.

"O melhor cenário possível é um IPO da OpenAI este ano, com o SoftBank se desfazendo de parte de sua participação para amortizar dívidas. Isso estaria em consonância com o que os investidores de crédito desejam", acrescenta em entrevista à Bloomberg.

Pressão sobre tecnologia amplia perdas

A queda do SoftBank também ocorreu em meio a um movimento mais amplo de realização de lucros no setor de tecnologia e semicondutores, após o fechamento negativo de Wall Street.

Investidores demonstram preocupação crescente com os elevados valuations de empresas ligadas ao universo de IA. O sentimento também pressionou ações de gigantes asiáticas como SK Hynix e Samsung.

Analistas apontam ainda que a expectativa em torno de futuras aberturas de capital pode estar redirecionando recursos que antes eram destinados a empresas de tecnologia já negociadas em bolsa.

Queda não apaga forte valorização em 2026

Apesar do tombo desta quarta-feira, o desempenho do SoftBank em 2026 continua expressivo. Mesmo após a correção, as ações acumulam alta de 45,5% no ano.

A valorização levou o conglomerado a ultrapassar a Toyota no início de junho e assumir o posto de empresa mais valiosa do Japão em valor de mercado.

Outro sinal positivo vinha do mercado de crédito. Nas últimas semanas, o custo para proteger a dívida da companhia contra um eventual calote havia recuado de forma significativa, indicando uma melhora na percepção de risco.