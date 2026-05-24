SoftBank ganha US$ 61 bi com aposta dupla em IA

O SoftBank saiu vencedor da semana por estar posicionado nos dois eventos que dominaram o mercado de inteligência artificial: os resultados da Nvidia e a expectativa de Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da OpenAI.

Na quarta-feira, 20, a Nvidia divulgou receita de US$ 81,6 bilhões, alta de 85% na comparação anual. Nos dois pregões seguintes, as ações do SoftBank subiram mais de 32% na Bolsa de Tóquio e adicionaram mais de US$ 61 bilhões ao valor de mercado do grupo, segundo a CNBC.

A reação tem uma explicação direta. O SoftBank controla a Arm Holdings, empresa cuja arquitetura está presente em chips usados em servidores de IA, incluindo o Vera CPU, da Nvidia.

Os números da Nvidia reforçaram a leitura de que a demanda por infraestrutura de IA segue em expansão. A Arm, nesse cenário, aparece como beneficiária direta. As ações da companhia subiram mais de 15% na quarta-feira e mais 16% na quinta, segundo o Barchart.

A outra aposta: OpenAI

O SoftBank também é o maior acionista individual da OpenAI.

Na mesma semana dos resultados da Nvidia, o Wall Street Journal informou que a OpenAI prepara o protocolo confidencial de seu IPO, possivelmente ainda nesta sexta-feira, com estreia prevista para setembro.

O SoftBank investiu US$ 32,4 bilhões na OpenAI no ano fiscal encerrado em março de 2026.

Segundo Yoshimitsu Goto, CFO do grupo, o investimento gerou cerca de US$ 45 bilhões em ganhos relacionados no mesmo período, conforme informado na teleconferência de resultados de maio.

O paradoxo da Nvidia

A alta do SoftBank tem um paradoxo. O grupo japonês havia vendido toda a sua posição na Nvidia em outubro de 2025.

A venda somou US$ 5,83 bilhões em ações e ajudou a financiar o investimento de US$ 40 bilhões na OpenAI.

Na época, a decisão foi vista como uma troca arriscada: sair da empresa mais valiosa do mundo para aumentar exposição a uma startup privada.

Nesta semana, as duas pontas da tese se valorizaram ao mesmo tempo. A Arm subiu com a força da infraestrutura de IA. A OpenAI ganhou tração com a expectativa de abertura de capital.

Por que isso importa

Os resultados da Nvidia funcionaram como confirmação de que a demanda por IA corporativa e infraestrutura de computação continua forte.

Isso beneficia a Arm como fornecedora de arquitetura para CPUs usadas em servidores e a OpenAI como uma das principais empresas ligadas à adoção de IA por empresas.

Para o SoftBank, a semana mostrou que a saída direta da Nvidia não significou deixar a corrida da IA.

O grupo apenas mudou o ponto de exposição: saiu da fabricante de GPUs e reforçou apostas em empresas que dependem da mesma expansão da infraestrutura e do uso corporativo da inteligência artificial.