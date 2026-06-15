Após estreia recorde, SpaceX dispara e acende dúvidas em Wall Street

Depois de protagonizar o maior IPO da história dos mercados, a SpaceX, fundada pelo trilionário Elon Musk, voltou a avançar nesta segunda-feira, 15, com alta de cerca de 6% no pré-mercado dos Estados Unidos, ampliando os ganhos de 19% registrados no primeiro pregão.

As ações encerraram a sexta-feira, 12, cotadas a US$ 161, após terem sido precificadas a US$ 135 no IPO. A valorização logo na estreia elevou o valor de mercado da companhia para acima de US$ 2 trilhões, colocando a empresa entre as mais valiosas do planeta.

Mercado compra a visão de Musk

A SpaceX, além de dominar o mercado global de lançamentos espaciais com seus foguetes reutilizáveis, controla a Starlink, rede de internet via satélite que se expandiu rapidamente nos últimos anos.

Em fevereiro, a empresa deu mais um passo em sua estratégia ao se fundir com a xAI, startup de inteligência artificial (IA) criada por Musk. As informações são da CNBC.

Isso criou uma tese de investimento que atraiu uma enorme demanda de investidores, mesmo diante de resultados financeiros ainda distantes do que se espera de uma companhia avaliada em trilhões de dólares.

A SpaceX registrou prejuízo próximo de US$ 5 bilhões em 2025 e, apenas no primeiro trimestre de 2026, os gastos de capital somaram US$ 10,1 bilhões, mais do que o dobro dos US$ 4,1 bilhões em igual período do ano anterior.

Grande parte desse montante foi direcionada a projetos ligados à IA. Todavia, a aposta do mercado é que a SpaceX não está sendo precificada pelo que é hoje, mas pelo que pode se tornar nas próximas décadas.

SpaceX é aposta de longo prazo

Alguns analistas enxergam a SpaceX como uma empresa, praticamente, sem concorrentes. A NewStreet Research iniciou cobertura com preço-alvo de US$ 165 por ação e argumenta que a companhia precisa ser analisada com um horizonte muito mais longo do que o utilizado para ações tradicionais.

Sócio da casa de análise, James Ratzer vê que a SpaceX "tem pelo menos dez anos de vantagem em relação aos rivais quando se trata de capacidade de lançamento", afirmou à CNBC.

Na avaliação dele, projetos como a expansão da Starlink, serviços de comunicação direta por satélite para celulares e até futuros centros de dados em órbita dependem dessa liderança tecnológica.

O analista acredita que a empresa continuará concentrando entre 90% e 95% da capacidade global de lançamentos espaciais nos próximos anos, sustentando sua posição dominante no setor.

Entusiasmo não é consenso

Já outras casas de análise passaram a questionar se o mercado não estaria pagando caro demais. A Morningstar estimou um valor justo de apenas US$ 63 por ação, classificando os papéis como sobrevalorizados.

A CFRA iniciou a cobertura das ações com recomendação de venda e preço-alvo de US$ 115, citando as altas expectativas embutidas no papel, a estratégia agressiva de crescimento e a necessidade de investimentos.

O principal desafio será transformar a visão em geração efetiva de caixa na visão da professora de finanças da Bayes Business School, Paulina Roszkowska. Ela disse que "a SpaceX fez muitas promessas" e deve mais clareza.

Também criticou, em entrevista à CNBC, a falta de detalhes sobre riscos de execução e governança presentes na documentação do IPO.