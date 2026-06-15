Acordo EUA-Irã, petróleo, Focus e Lula no G7: o que move os mercados

Os investidores começam esta segunda-feira, 15, de olho em uma agenda carregada de indicadores econômicos que antecedem uma das semanas mais importantes do ano para os mercados financeiros. A chamada "superquarta", quando Brasil e Estados Unidos anunciam suas decisões de política monetária, domina as atenções dos agentes financeiros e tende a pautar o comportamento dos ativos ao longo dos próximos dias.

Antes mesmo da bateria de dados econômicos, porém, o mercado deve reagir a um importante desdobramento geopolítico. Estados Unidos e Irã anunciaram neste domingo, 14, um acordo para encerrar o conflito iniciado em fevereiro, com assinatura prevista para a próxima sexta-feira, 19.

O entendimento prevê a retomada da navegação no estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo, e reduz significativamente as tensões no Oriente Médio.

O que acompanhar

No Brasil, o destaque da agenda é a divulgação da Pesquisa Focus, às 8h25, relatório que reúne as expectativas do mercado para inflação, juros, câmbio e crescimento econômico. O dado ganha ainda mais relevância às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para esta terça, 16, e quarta, 17.

Ainda no mercado doméstico, os agentes acompanham a divulgação do Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), além da balança comercial semanal, prevista para as 15h.

Nos Estados Unidos, os investidores acompanham indicadores capazes de oferecer novas pistas sobre o ritmo da atividade econômica americana e os próximos passos do Federal Reserve (Fed). Às 9h30 será divulgado o índice Empire State de manufatura, medido pelo Federal Reserve de Nova York.

Já às 10h15 sai o dado de produção industrial de maio, um dos termômetros da força da economia americana.

A agenda internacional também traz números importantes da Europa e da China. A Zona do Euro divulga dados de produção industrial e balança comercial, enquanto a China publica, no fim da noite, indicadores de produção industrial e vendas no varejo referentes a maio.

Lula no G7 e pesquisa eleitoral

Além dos indicadores econômicos, a agenda política também reserva eventos relevantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da reunião do G-7 até quarta-feira e tem encontro previsto nesta segunda com o presidente da França, Emmanuel Macron.

No campo doméstico, o mercado acompanha ainda a divulgação de uma pesquisa Nexus/BTG Pactual sobre avaliação do governo e cenário eleitoral, além da participação de nomes como Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro no Veja Forum, em São Paulo.

Acordo EUA-Irã no foco

Mas o principal fator de atenção para os mercados nesta abertura de semana vem do cenário internacional, com o acordo entre EUA e Irã para encerrar a guerra, após mais de três meses de conflito e intensas negociações diplomáticas. A assinatura do tratado está prevista para sexta, na Suíça, sob mediação do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif.

Embora os detalhes completos do documento ainda não tenham sido divulgados, autoridades dos dois países afirmam que o entendimento estabelece uma estrutura de paz para encerrar o conflito, suspender o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos ao Irã e reabrir o estreito de Ormuz.

Segundo Sharif, o pacto também prevê o fim imediato das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, que se tornou um dos principais focos de tensão ao longo das negociações.

A perspectiva de normalização do fluxo de petróleo pelo Golfo Pérsico teve impacto imediato sobre os mercados internacionais. Os contratos futuros do Brent chegaram a recuar cerca de 4% nas primeiras negociações, enquanto o WTI caía 4,6%, refletindo a redução dos riscos de interrupção da oferta global de energia. O movimento tende a aliviar pressões inflacionárias e reforça o ambiente de expectativa para as decisões de juros desta semana nos Estados Unidos e no Brasil.

Apesar do anúncio, investidores seguem monitorando os desdobramentos da situação no Oriente Médio. Neste domingo, Israel realizou um novo bombardeio nos subúrbios do sul de Beirute, provocando críticas do governo iraniano e do próprio Trump, que afirmou que a operação "não deveria ter acontecido" em um momento em que as partes estavam próximas de concluir o acordo de paz.