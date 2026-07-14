O plano de Warren Buffet para zerar sua participação de US$ 140 bilhões na Berkshire até 2034

Warren Buffett pretende concluir a doação de toda a sua participação na Berkshire Hathaway até 2034. O investidor iniciou o processo de distribuição de sua fortuna há cerca de 20 anos e, atualmente, possui uma fatia avaliada em aproximadamente US$ 140 bilhões.

Na terça-feira, Buffett anunciou uma nova etapa de repasses para entidades filantrópicas administradas por integrantes de sua família. Desta vez, porém, uma instituição que figurava entre as beneficiárias desde 2006 ficou de fora da lista.

Confira os principais pontos sobre o plano do bilionário para destinar seu patrimônio à filantropia.

Fundação Gates fica de fora

Pela primeira vez em duas décadas, a Fundação Gates não recebeu ações da Berkshire Hathaway na tradicional doação realizada por Buffett no meio do ano.

A ausência da instituição ocorre meses após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgar documentos que voltaram a colocar em evidência as relações entre Bill Gates e o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Desde 2006, Buffett destinou aproximadamente US$ 48 bilhões em ações da Berkshire à Fundação Gates.

Compromisso de Doação

Em 2010, Buffett se uniu a Bill Gates e Melinda French Gates para lançar o Giving Pledge, iniciativa que incentiva bilionários a comprometerem a maior parte de suas fortunas com ações filantrópicas.

Ao aderir ao compromisso, Buffett anunciou que destinaria a maior parcela de seu patrimônio à doação. Desde então, dezenas de empresários e famílias entre as mais ricas do mundo também passaram a integrar o movimento.

Com a valorização da economia americana e a continuidade do bull market, mercado caracterizado pela alta prolongada dos preços dos ativos, o valor financeiro desses compromissos aumentou ao longo dos anos.

Origem da fortuna

Segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, a maior parte da riqueza de Buffett está concentrada em sua participação na Berkshire Hathaway. O próprio investidor afirmou que a companhia representa "cerca de 99,5%" de seu patrimônio líquido.

Natural de Nebraska, Buffett começou a ganhar dinheiro ainda na infância, entregando jornais e vendendo doces e revistas de porta em porta. Aos 11 anos, pouco depois de visitar a Bolsa de Valores de Nova York, comprou sua primeira ação.

Durante a crise financeira do fim dos anos 2000, Buffett atuou como um "cavaleiro branco" (investidor salvador), realizando aportes no Goldman Sachs Group Inc., na General Electric Co. e na Swiss Re AG, enquanto recusou pedidos de apoio ao Lehman Brothers Holdings.

Como será a distribuição?

As novas doações anunciadas por Buffett serão destinadas a fundações administradas por seus familiares.

O investidor repassará 9 milhões de ações Classe B da Berkshire para a Fundação Susan Thompson Buffett, criada em homenagem à sua falecida esposa. Também doará 1 milhão de ações Classe B para cada uma das três organizações comandadas por seus filhos.

Entre elas está a Sherwood Foundation, dirigida por sua filha Susie, que apoia projetos voltados à educação e organizações sem fins lucrativos em Nebraska.

Outra beneficiária é a Howard G. Buffett Foundation, administrada por Howard Buffett, que financia iniciativas relacionadas à segurança alimentar, ao combate ao tráfico de pessoas e à mitigação de conflitos.

Já a NoVo Foundation, liderada por Peter Buffett, direciona recursos para projetos de revitalização na região de Kingston, no estado de Nova York.

Conversão de ações e desempenho da Berkshire

Para viabilizar as doações, Buffett converterá ações Classe A da Berkshire Hathaway, negociadas a US$ 744.850 no fechamento de segunda-feira, em ações Classe B, que encerraram o mesmo pregão cotadas a US$ 496,85.

Após concluir essa nova rodada de doações, Buffett permanecerá com 188.290 ações Classe A e 1.162 ações Classe B da companhia.

Desde maio do ano passado, quando anunciou que deixaria o cargo de CEO da Berkshire Hathaway, as ações da empresa acumulam queda de 8%.