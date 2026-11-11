Paridade internacional fez Petrobras perder dinheiro e mercado para rivais, diz CEO

RESUMO ＋ A presidente da estatal petrolífera Petrobras, Magda Chambriard, defendeu nesta quarta-feira, 11, cautela na política de preços dos combustíveis diante da volatilidade internacional. Segundo Magda, reajustes frequentes adotados no passado fizeram a companhia perder dinheiro e participação de mercado. O Bradesco BBI estima que a Petrobras deixou de obter US$ 6 bilhões em receitas em 2026.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, justificou a cautela da estatal na política de preços dos combustíveis ao afirmar que a tentativa de acompanhar diariamente as cotações internacionais do petróleo, adotada em gestões anteriores, fez a companhia perder dinheiro e participação de mercado.

"No passado a Petrobras buscou perseguir o CAC [Custo Alternativo do Cliente] quase todos os dias. E isso era um assunto muito bem visto pelo mercado. Era algo como 'olha, aumentou o preço do Brent hoje, amanhã eu aumento o preço da gasolina, aumenta o preço do diesel, passam-se dois dias, diminuiu, e aí não era feito nada, daí a pouco aumenta de novo e é preciso um novo [aumento para acompanhar]'. Só que depois fazemos um balanço que, por óbvio, é uma profecia de dia seguinte", disse a CEO.

A política de preços dos combustíveis dominou boa parte da teleconferência da Petrobras com analistas realizada nesta quarta-feira, 11, para divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2026 da estatal. Em pelo menos quatro perguntas, investidores e bancos cobraram explicações sobre a estratégia da petrolífera diante da distância entre os preços domésticos e as cotações internacionais do petróleo. Ao responder aos questionamentos, a presidente Magda Chambriard defendeu a cautela nos reajustes.

"O resultado dessa análise [sobre o passado] foi que a Petrobras perdeu dinheiro e perdeu market share. E quando perdemos market share, não recuperamos mais, porque damos ao concorrente a possibilidade de construir uma logística que a partir dali se torna inequívoca em termos de competição conosco", acrescentou a presidente.

"Então, nesse momento, quando olhamos para frente e vemos toda essa oscilação e toda essa volatilidade, temos aí uma observância muito grande da lição aprendida no passado. Então essa é a primeira coisa que estamos olhando e é por isso talvez que sejamos tão cautelosos nesse assunto".

Petrobras deixou de obter US$ 6 bi em receitas em 2026, diz BBI

A declaração ocorreu após o Bradesco BBI estimar que a Petrobras deixou de obter US$ 6 bilhões em receitas com gasolina e diesel ao longo de 2026. A instituição questionou se a estatal considerava criar uma conta específica para registrar essa diferença e eventualmente recuperá-la no futuro, como faz a petroleira colombiana Ecopetrol.

A diretora de Logística, Comercialização e Mercados, Angélica Laureano, respondeu que a companhia não estuda essa possibilidade. A executiva afirmou, porém, que a Petrobras espera cumprir os parâmetros de sua política comercial para o diesel até o fim do período de avaliação. Para a gasolina, ainda há dúvidas, inclusive sobre a possibilidade de estender esse prazo para além de dezembro de 2026.

Magda acrescentou que a formação dos preços da gasolina exige atenção adicional por causa da concorrência do etanol, que já representa 32% do mercado de combustíveis leves e pode chegar a 35% com novas regulamentações. Além disso, a produção de derivados é integrada. Ao produzir diesel, a Petrobras também gera gasolina, querosene de aviação (QAV) e gás liquefeito de petróleo (GLP).

Segundo Magda, a estratégia da estatal não é maximizar a receita de um combustível isoladamente, mas o resultado de todo o sistema Petrobras. "O que nós estamos querendo é majorar as receitas para o sistema Petrobras".

Estatal descarta mudar política de preços

Laureano afirmou, logo após a primeira pergunta da teleconferência, que a companhia discute internamente como atuar diante do cenário geopolítico, que provocou fortes oscilações nas cotações internacionais do petróleo, mas não considera mudanças estruturais em sua política de preços.

"A nossa estratégia comercial permanece vigente, ela é vigente, ela é firme e nós continuamos trabalhando nela. Nesse momento, o que nós estamos discutindo é como atuar nesse ambiente que não era esperado, um ambiente geopolítico bastante conturbado. Então, nós estamos discutindo isso e não temos em nenhum momento pensado em mudanças estruturais na nossa política", afirmou Laureano.