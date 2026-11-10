Petrobras vai pagar R$ 15,3 bilhões em dividendos; veja quem tem direito e quando

Operação da Petrobras: lucro líquido do setor subiu 89%, para 114,9 bilhões de reais (Juarez Cavalcanti/Divulgação)
Editor de Invest
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20h17.
A Petrobras (PETR3; PETR4) vai distribuir R$ 15,3 bilhões aos acionistas como antecipação da remuneração referente ao exercício de 2026. O pagamento, aprovado nesta terça-feira, 10, pelo Conselho de Administração, equivale a R$ 1,18732774 por ação ordinária e preferencial em circulação e foi declarado com base no balanço de 30 de setembro.
Segundo a companhia, a distribuição segue a política de remuneração vigente, que prevê o repasse de 45% do fluxo de caixa livre aos acionistas quando o endividamento bruto está igual ou abaixo do teto definido no plano estratégico.
Recebe o provento quem tiver ações da Petrobras na B3 na data base, 21 de dezembro de 2026. A partir de 22 de dezembro, os papéis passam a ser negociados ex-direitos. Para os detentores de ADRs na Bolsa de Nova York, a record date é 23 de dezembro.
O valor será pago em duas parcelas de R$ 0,59366387 por ação, em 22 de fevereiro e 22 de março de 2027. Cada parcela será atualizada pela variação da Selic entre 31 de dezembro de 2026 e a data do pagamento. Nos ADRs, os pagamentos começam em 1º e 29 de março de 2027.
A Petrobras ainda vai definir, até 10 de dezembro, se os proventos serão pagos como dividendos, juros sobre capital próprio (JCP) ou uma combinação dos dois. Os valores estarão sujeitos a imposto de renda e serão descontados da remuneração a ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2027.