Petrobras avalia reajustes dos combustíveis, mas descarta mudar política de preços

RESUMO ＋ A estatal Petrobras (PETR4) afirmou nesta quarta-feira, 11, que não descarta ajustes conjunturais nos preços dos combustíveis diante da volatilidade do petróleo, mas não pretende mudar sua política comercial. Segundo Angélica Laureano, diretora executiva da companhia, a estratégia evita o repasse automático das oscilações internacionais e considera o contexto amplo do mercado.

A Petrobras (PETR4) não descarta ajustes nos preços dos combustíveis diante da recente volatilidade do petróleo, mas afirma que não pretende alterar sua política comercial nem voltar a repassar automaticamente as oscilações do mercado internacional aos consumidores. A avaliação foi feita nesta quarta-feira, 11, por Angélica Laureano, diretora executiva de Logística, Comercialização e Mercados da estatal, durante coletiva com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre.

Segundo a executiva, a companhia discute internamente como atuar diante do cenário geopolítico, que provocou fortes oscilações nas cotações internacionais do petróleo, mas não considera mudanças estruturais em sua política de preços.

"A nossa estratégia comercial permanece vigente, ela é vigente, ela é firme e nós continuamos trabalhando nela. Nesse momento, o que nós estamos discutindo é como atuar nesse ambiente que não era esperado, um ambiente geopolítico bastante conturbado. Então, nós estamos discutindo isso e não temos em nenhum momento pensado em mudanças estruturais na nossa política", afirmou Laureano.

A declaração veio em resposta a uma pergunta sobre a necessidade de reajustes na gasolina e no diesel até o fim de 2026, considerando o comportamento dos preços internacionais e o cumprimento dos parâmetros da política comercial da Petrobras.

A diretora ressaltou que a estratégia da companhia foi concebida justamente para permitir que a estatal atravesse diferentes condições de mercado sem precisar transferir imediatamente toda a volatilidade externa aos preços domésticos.

Como exemplo, Laureano citou a variação de US$ 25 no preço do barril de petróleo em um intervalo de apenas dez dias. Segundo a diretora, repassar movimentos dessa magnitude diretamente ao mercado poderia provocar incerteza entre consumidores e agentes econômicos.

"A política foi concebida para permitir que a Petrobras pudesse trabalhar, atuar em diversas condições de mercado, conciliando competitividade, geração de valor, produção e não repassando para o mercado essa volatilidade", disse.

Possíveis ajustes nos preços dos combustíveis

Questionada novamente sobre os critérios utilizados para avaliar se os preços praticados estão alinhados à política comercial, Laureano explicou que a Petrobras considera duas referências: o custo alternativo do cliente (CAC) e o valor marginal (VM), que representa o melhor custo alternativo para a própria companhia.

A executiva ressaltou, porém, que a avaliação não é feita a partir de uma fotografia pontual das cotações, mas considera um contexto mais amplo de mercado. "A nossa estratégia é bastante aderente e não está determinada por essa fotografia pontual, mas sim pelo contexto de uma forma geral", afirmou.

Laureano reconheceu, contudo, que a companhia avalia a necessidade de eventuais mudanças, mas diferenciou possíveis ajustes conjunturais de uma alteração na estrutura da política comercial. "Hoje, a gente tem uma discussão interna para avaliar se existe alguma necessidade de uma modificação, não estrutural, mas conjuntural, dado o cenário que a gente vive", afirmou.

A discussão ocorre em um ano de forte volatilidade para o petróleo. As cotações internacionais começaram 2026 próximas de US$ 60 por barril e chegaram a US$ 120 durante a escalada das tensões entre Irã e Estados Unidos, iniciada no fim de fevereiro. Mais recentemente, as perspectivas de encerramento do conflito contribuíram para uma queda dos preços, com o Brent voltando a ficar abaixo de US$ 90.

Além do petróleo, o comportamento do dólar e a política tributária também influenciam os preços dos combustíveis no Brasil. Em outubro, o governo ampliou a desoneração federal sobre o combustível, elevando o benefício de R$ 0,63 para R$ 0,89 por litro de gasolina A.