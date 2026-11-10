Petrobras lucra R$ 39,7 bi no 3º tri com petróleo 40% mais caro e produção recorde

O que aconteceu? A Petrobras teve lucro líquido de R$ 39,7 bilhões no 3º trimestre de 2026, alta de 21,5% sobre o mesmo período de 2025.

no 3º trimestre de 2026, alta de 21,5% sobre o mesmo período de 2025. Sem os efeitos pontuais, o lucro foi de R$ 47,9 bilhões , avanço de 67,9% em um ano.

, avanço de 67,9% em um ano. O Brent médio subiu 40,4% na comparação anual, para US$ 97 por barril, e a produção cresceu 11,7%, para um recorde de 3,512 milhões de barris de óleo equivalente por dia.

na comparação anual, para US$ 97 por barril, e a produção cresceu 11,7%, para um recorde de 3,512 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A área de refino foi o destaque, com resultado operacional 2,6 vezes maior que o de um ano antes.

foi o destaque, com resultado operacional 2,6 vezes maior que o de um ano antes. A estatal aprovou R$ 15,3 bilhões em remuneração aos acionistas e elevou as projeções de produção, investimento e geração de caixa para 2026.

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 39,7 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 21,5% em relação aos R$ 32,7 bilhões do mesmo período de 2025. A receita de vendas cresceu 32,4%, para R$ 169,4 bilhões, impulsionada pelo petróleo mais caro, pela produção recorde e pelo maior volume de derivados vendidos.

O preço médio do Brent, a principal referência internacional do petróleo, foi de US$ 97 por barril, 40,4% acima dos US$ 69,07 do terceiro trimestre de 2025. No mercado interno, o preço médio dos derivados básicos subiu 26,1%, para R$ 580,81 por barril.

O real mais valorizado limitou parte desse ganho, com o dólar médio de venda em R$ 5,14, ante R$ 5,45 um ano antes.

Por que o lucro cresceu menos que a operação

O avanço do lucro ficou bem abaixo do crescimento da operação por causa dos chamados eventos exclusivos, efeitos que não se repetem necessariamente a cada trimestre e que a Petrobras destaca para mostrar o desempenho recorrente do negócio.

No terceiro trimestre de 2025, esses itens tinham inflado o resultado, principalmente com um ganho cambial de R$ 5,6 bilhões. Neste ano, o sinal se inverteu, e eles reduziram o lucro em cerca de R$ 8,1 bilhões, já descontado o efeito no imposto de renda.

Entre os principais itens do trimestre estão R$ 4,5 bilhões em imposto de exportação sobre petróleo bruto e óleo diesel, cobrança que não existia um ano antes, e R$ 4,2 bilhões em perdas com processos judiciais, ante R$ 1,5 bilhão no terceiro trimestre de 2025.

A companhia também registrou uma despesa de R$ 3,6 bilhões ligada ao contrato de venda da TAG, transportadora de gás vendida em 2019. O acordo previa pagamentos atrelados a definições regulatórias futuras, e a ANP aprovou em outubro as premissas do ciclo tarifário 2026-2030 do Sistema de Transporte Malha Nordeste. O ganho com variação cambial entre real e dólar, por sua vez, caiu para R$ 116 milhões.

Excluídos esses efeitos, o lucro foi de R$ 47,9 bilhões, alta de 67,9% na comparação anual. No acumulado de nove meses, o lucro sem eventos exclusivos chegou a R$ 127,5 bilhões, 69,3% acima do mesmo período de 2025.

Refino multiplica resultado

O Ebitda ajustado sem eventos exclusivos, indicador que mede a geração de caixa das operações antes de juros, impostos, depreciação e efeitos pontuais, somou R$ 94,5 bilhões, alta de 45,1% em um ano. A margem Ebitda ajustada, que mostra quanto da receita se converte nesse resultado operacional, foi de 51%, ante 50% no terceiro trimestre de 2025.

O maior salto veio de Refino, Transporte e Comercialização. O Ebitda do segmento passou de R$ 6,9 bilhões para R$ 30,2 bilhões, alta de 159%, e a margem subiu de 6% para 19%. O lucro bruto da área foi de R$ 39,2 bilhões, ante R$ 8,8 bilhões um ano antes, com maior volume vendido no Brasil, receitas maiores com exportação de óleo combustível e melhor margem na exportação de petróleo.

As receitas ligadas às subvenções para a comercialização de diesel rodoviário somaram R$ 13,9 bilhões no trimestre, linha que não existia no terceiro trimestre de 2025.

Em Exploração e Produção, o Ebitda cresceu 9,5%, para R$ 65,2 bilhões, com o petróleo mais caro e a produção maior.

As exportações renderam R$ 56,5 bilhões, alta de 50,3% em um ano, sendo R$ 43 bilhões com petróleo. O avanço também elevou o que a companhia paga ao poder público pela exploração. As participações governamentais, como royalties, subiram 39,3%, para R$ 21,2 bilhões.

No segmento de Gás e Energias de Baixo Carbono, a despesa com a TAG levou a um prejuízo operacional de R$ 1,8 bilhão, ante lucro de R$ 279 milhões um ano antes, embora o Ebitda da área tenha subido 142,4%, para R$ 2,7 bilhões, com novas receitas de leilões de energia.

Produção recorde e projeção maior para o ano

A Petrobras teve produção recorde de óleo, LGN e gás natural, com média de 3,512 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), medida que soma petróleo e gás em uma mesma unidade. O volume é 11,7% maior que o do terceiro trimestre de 2025, e o pré-sal respondeu por 85% da produção no Brasil.

Também houve recorde de produção de diesel, de 769 mil barris por dia, e de vendas de derivados no mercado interno, de 1,855 milhão de barris por dia. As refinarias operaram com fator de utilização de 99%, indicador que mostra quanto da capacidade do parque de refino foi usada. Segundo a presidente da companhia, Magda Chambriard, esse desempenho foi "essencial para garantir a segurança energética do Brasil durante essa crise geopolítica".

Com o ritmo atual, a Petrobras agora estima produção média entre 3,3 milhões e 3,4 milhões de boed em 2026. A projeção anterior era de 3,1 milhões. As plataformas P-80 e P-82, que deixaram Singapura rumo ao campo de Búzios em 30 de setembro e 18 de outubro, têm capacidade de 225 mil barris por dia cada e início de produção previsto para 2027.

O lifting cost, o custo para extrair cada barril, sem contar afretamento de plataformas e participações governamentais, ficou em US$ 6,12 por barril, queda de 2,8% em um ano e o menor patamar desde o terceiro trimestre de 2024. No pré-sal, o custo subiu 5,2%, para US$ 4,48 por barril, com gastos de bônus de manutenção ligados à redução do tempo de paradas programadas em plataformas.

Mais caixa, menos dívida e R$ 15,3 bilhões aos acionistas

O fluxo de caixa operacional, dinheiro gerado pelas atividades da empresa, foi de R$ 61,8 bilhões, alta de 15,2% em um ano. O fluxo de caixa livre, que desconta os investimentos e serve de base para a política de dividendos da Petrobras, somou R$ 34 bilhões, avanço de 25,9%.

O caixa operacional poderia ter sido maior. A variação do capital de giro, recursos que ficam presos no dia a dia da operação, consumiu R$ 12,7 bilhões no trimestre, principalmente pelo aumento de R$ 8,8 bilhões em contas a receber, que inclui valores do programa de subvenção de combustíveis, e de R$ 6,1 bilhões em estoques.

A companhia aprovou R$ 15,3 bilhões em remuneração aos acionistas referentes ao resultado do trimestre. Também pagou R$ 90,4 bilhões em tributos à União, estados e municípios no período.

A dívida bruta terminou setembro em US$ 70 bilhões, recuo de 1% em um ano, e a dívida líquida, que desconta o caixa disponível, caiu 2%, para US$ 57,8 bilhões. A relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, usada para medir em quantos anos a empresa pagaria o que deve com sua geração operacional, caiu de 1,53 vez para 1 vez. O custo médio da dívida ficou estável em 6,7% ao ano, com prazo médio de 11,8 anos.

O ROCE, retorno sobre o capital empregado, que indica quanto a empresa ganha sobre o dinheiro investido nas operações, subiu de 5,7% para 10,5% em um ano.

Investimentos maiores e projeções revisadas

Os investimentos somaram US$ 6,4 bilhões no trimestre, alta de 16,6% sobre o terceiro trimestre de 2025, com maiores aportes nos projetos do pré-sal da Bacia de Santos, especialmente Atapu 2, e nas campanhas de poços de Búzios 9 e 10. No acumulado de nove meses, chegaram a US$ 16,8 bilhões, 20,2% a mais que no mesmo período do ano passado.

A Petrobras elevou a projeção de Capex, os investimentos em ativos, para 2026 de US$ 19,4 bilhões para uma faixa de US$ 24 bilhões a US$ 25,5 bilhões. Na visão de caixa, a estimativa passou de US$ 16,9 bilhões para US$ 21 bilhões a US$ 22 bilhões. Segundo a companhia, a revisão não significa aumento do custo total dos projetos e reflete o efeito do câmbio, a execução mais rápida que o planejado e a previsão de nacionalizar as plataformas de Búzios 9 e 10 ainda neste ano. O número de caixa também inclui o pagamento, previsto para dezembro, dos bônus dos leilões da ANP realizados em outubro.

A projeção de fluxo de caixa operacional para 2026 subiu de US$ 35 bilhões para US$ 45 bilhões a US$ 50 bilhões, com base no novo patamar do Brent e no crescimento da produção de petróleo e derivados. A estimativa de gastos com arrendamentos, como sondas e embarcações de apoio, passou de US$ 10 bilhões para US$ 11 bilhões a US$ 11,5 bilhões.

Para o diretor financeiro, Fernando Melgarejo, a geração de caixa do trimestre sustentou ao mesmo tempo a aceleração dos projetos, o pagamento de dividendos e a redução da dívida financeira da companhia.